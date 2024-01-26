

واجه المدربون العرب في كأس أمم أفريقيا «أربعاء كارثيا» أطاح بمدرب الجزائر جمال بلماضي بطل 2019 ومدرب تونس جلال القادري، وعرقل مسيرة رابع مونديال 2022 وأفضل مدرب بالقارة المغربي وليد الركراكي الذي أوقفه الاتحاد الأفريقي 4 مباريات لأسباب انضباطية.



وبدأ «العرس القاري» في كوت ديفوار بتواجد 5 مدربين عرب، هم بالإضافة إلى بلماضي والقادري والركراكي، الجزائري عادل عمروش مدرب تنزانيا الذي أقيل عقب قرار اللجنة التأديبية بإيقافه 8 مباريات بسبب انتقادات وجهها للمغرب واتحاده، والقمري أمير عبدو مدرب موريتانيا، الناجي الوحيد من المقصلة.



البداية، كانت بالركراكي الذي واجه قبل ساعات من انطلاق مباراة فريقه أمام زامبيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات مساء الأربعاء، قرارا من الاتحاد القاري بوقفه 4 مباريات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، لأسباب انضباطية على خلفية الأحداث التي شهدتها نهاية المواجهة ضد الكونغو الديموقراطية والمشادة مع مدافعها وقائدها شانسيل مبيمبا، وهو قرار وصفه الاتحاد المغربي بـ «المجحف» و«مجانبا للصواب»، مشيرا إلى أنه سيستأنف ضد القرار لأنه يعتبر أن المدرب لم يصدر منه «أي تصرف يخل بالروح الرياضية».



ومن المدرجات، حضر الركراكي مباراة زامبيا التي انتهت بفوز المغرب 1-0، وتواصل مع مساعده رشيد بن محمود عبر الهاتف المحمول. بعد ذلك، وجه «الأربعاء» ضربته إلى بلماضي مدرب الجزائر منذ أغسطس 2018، وقائدها للقبها الثاني في 2019، إذ أعلن رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي رحيل المدرب عبر «اتفاق ودي» عقب الخروج المفاجئ، الثاني تواليا، من كأس أمم أفريقيا.



ومنذ قيادته المنتخب الجزائري إلى النجمة الثانية عام 2019، واجه بلماضي تراجعا حادا بخروجه مرتين متتاليين من العرس القاري في المركز الأخير من مجموعته ومن دون أي انتصار.



ولاحق سوء الحظ بلماضي الذي مدد عقده مع الاتحاد الجزائري في أكتوبر الماضي لغاية 2026، حتى في مشواره مع منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، بعد الخسارة القاتلة على أرضه أمام الكاميرون في الدور الفاصل 1-2 بعد التمديد. علما أن الجزائر كانت قد فازت ذهابا في الكاميرون 1-0.



وبعد إطاحة بلماضي بنحو ساعة، أعلن مدرب تونس جلال القادري استقالته من منصبه عقب خروج «نسور قرطاج» من الدور الأول متذيلا مجموعته دون تحقيق فوز واحد، مكتفيا بتسجيل هدف يتيم في 3 مباريات، وقد قال القادري: «قراري نهائي. عقدي يتضمن أن أصل لنصف النهائي ولأننا لم نحقق ذلك، فإن العقد انتهى».



وأكد المدرب الذي يقود تونس منذ قرابة عامين: «أنا أتحمل المسؤولية».