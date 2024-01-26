

بعد 12 يوما من التشويق، أسدل الستار على دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا الذي أطاح بغانا حاملة اللقب 4 مرات والجزائر المتوجة مرتين وتونس بطلة 2004، وهو الأمر الذي أدى أيضا إلى إقالة مدربي المنتخبات الثلاثة بالإضافة إلى إقالة مدرب كوت ديفوار التي تأهلت من الباب الضيق، وذلك لسوء النتائج.



ويشهد ثمن نهائي البطولة الذي ينطلق غدا السبت مواجهتين من العيار الثقيل تجمعان السنغال حاملة اللقب وكوت ديفوار المضيفة الجريحة، والكاميرون حاملة اللقب 5 مرات مع نيجيريا المتوجة في 3 مناسبات. فرغم البداية الصعبة للكاميرون، فقد حجزت بطاقة تذكرتها الى دور الـ 16 لتلاقي نيجيريا بقيادة فيكتور أوسيمين، أفضل لاعب في القارة، غدا في أبيدجان. ويتعرض مدرب الكاميرون ريغوبير سونغ لضغوط كبيرة من أجل قيادة «الأسود غير المروضة» للقب سادس وأول منذ 2017، وهنا قال مدافعها كريستوفر ووه الذي اختير افضل لاعب بعد الفوز على غامبيا 3-2 في الرمق الأخير الثلاثاء الماضي وهو الفوز الذي كان كفيلا بحجز تذكرة العبور: «كنا نعلم أنه ليس علينا الاستسلام، كان علينا أن نثبت أن لدينا القوة للمضي قدما وتعلمنا من أخطائنا».



كما دخلت ناميبيا التاريخ، بعد التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب لأول مرة منذ ظهورها الأول في 1998، حيث ستواجه غدا السبت في بواكي أنغولا المتصدرة المفاجئة للمجموعة الرابعة على حساب تونس وجنوب افريقيا.



باقي مواجهات دور الـ 16



وفيما كانت السنغال الوحيدة التي حصدت العلامة الكاملة في دور المجموعات، إلا أنها وقعت أمام كوت ديفوار التي حالفها الحظ بالتأهل كأسوأ رابع منتخب يحتل المركز الثالث، وذلك بعد خسارتها القاسية أمام غينيا الاستوائية 0-4، ما أطاح بمدربها الفرنسي جان-لوي غاسيه، وبالتالي ستواجه «الأفيال» اختبارا صعبا أمام رفاق ساديو ماني الإثنين المقبل في ياموسوكرو.



وفيما تأهل المغرب، صاحب الإنجاز التاريخي في مونديال 2022 عندما حل رابعا في أفضل نتيجة لمنتخب إفريقي، بسلاسة، يواجه جنوب إفريقيا العنيدة ومهاجمها بيرسي تاو لاعب الأهلي المصري وافضل لاعب افريقي محلي في آخر مباريات ثمن النهائي في سان بيدرو.



وصحيح أن منتخب «أسود الأطلس» فرض نفسه أمام المنتخبات العالمية وكشر عن أنيابه في المونديال الأخير، إلا أن اللقب القاري لا يزال يعانده منذ احرزه في المرة الوحيدة عام 1976، وقد تعرضت تشكيلة أشرف حكيمي وحكيم زياش وياسين بونو، لضربة معنوية مع إيقاف المدرب وليد الركراكي 4 مباريات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، بعد مشادة رافقت المواجهة مع الكونغو الديموقراطية.



أما غينيا الاستوائية التي سرقت الأضواء في المجموعة الأولي وتقدمت على العملاقين النيجيري والعاجي فستواجه غينيا الأحد في أبيدجان، آملة في النسج على نفس منوال مشاركاتها السابقة، وصحيح ان «الرعد الوطني» لم يشارك سوى 3 مرات سابقا، إلا أنه بلغ ربع النهائي على الأقل.



ويأمل أن يتابع إميليو نسوي شهيته التهديفية التي وضعته على رأس ترتيب الهدافين برصيد 5 اهداف كما اصبح أول لاعب يسجل ثلاثية (هاتريك) في مباراة واحدة منذ المغربي سفيان علودي في 2008، خلال الفوز على غينيا بيساو 4-2.



وعلى غرارها، حقق منتخب الرأس الأخضر مشوارا رائعا بتصدر مجموعة تضم مصر حامل الرقم القياسي بـ 7 القاب وغانا الجريحة، اذ يواجه منتخب «القروش الزرقاء» الإثنين في أبيدجان موريتانيا المنتشية بتأهلها الأول في ثالث مشاركاتها بعد فوزها اللافت على الجزائر.



وبعد تأهلها بشق النفس بثلاثة تعادلات وخسارة نجم ليفربول محمد صلاح لإصابته في العضلة الخليفة استدعت عودته الى ليفربول لاستكمال علاجه، تلعب مصر صاحبة الرقم القياسي بعدد الألقاب، مع الكونغو الديموقراطية الأحد في سان بيدرو، وبحال التأهل، سيلاقي «الفراعنة» في ربع النهائي الفائز بين غينيا الاستوائية وغينيا.



بينما ستتمتع مالي بميزة اللعب في كورهوغو مجددا، أمام بوركينا فاسو التي أنهت دور المجموعات بشكل مخيب للآمال، بعد خسارتها أمام أنغولا بهدفين.