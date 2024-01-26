

أطلقت شركة Ooredoo الكويت، سلسلة جديدة ومبتكرة من هواتف Samsung Galaxy S24 «جالاكسي s24»، وهو الحدث الأكثر ترقبا في عالم الهواتف الذكية الحديثة. تمتاز هذه الهواتف بتقنيات متقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة التي اعتمدتها شركة Samsung لتعزيز التجربة الرقمية.



وبعد عام من التشويق والانتظار الطويل للحصول على أحدث إصدارات هذه السلسلة الثورية من أجهزة الهواتف الذكية، حرصت Ooredoo على توفير النماذج الثلاثة التي أطلقتها Samsung، والتي تشمل Galaxy S24 وGalaxy S24+ وGalaxy S24 Ultra.



وهذه الأجهزة متاحة في جميع متاجر وفروع Ooredoo داخل الكويت، حيث تعد هذه الخطوة تعبيرا عن التزام الشركة بتصدر مشهد قطاع الاتصالات كأحد رواده، من خلال اعتماد أحدث التقنيات العالمية المتاحة.



واحتفالا بإطلاق مجموعة Samsung Galaxy S24 الجديدة، يسر Ooredoo الكويت أن تقدم عروضا حصرية لعملائها الذين يرغبون في شراء أحد هواتف هذه السلسلة الجديدة. تتضمن هذه العروض فرصا رائعة للاستفادة من عدة مزايا مختلفة، مثل المكالمات غير المحدودة والحصول على 500GB من البيانات، بسعر يبدأ من 23 دينارا شهريا.



بالإضافة إلى هذه العروض الحصرية، يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة Trade-in، حيث يمكنهم تبديل الأجهزة القديمة التي تصل قيمتها إلى 300 دينار، والانتقال بسهولة إلى أحدث الأجهزة المتطورة ومن بينها أحدث أجهزة Samsung Galaxy S24، مما يضمن تجربة ترقية محسنة وفاعلة من حيث التكلفة. ويعتبر هاتف Galaxy S24 الجديد ثوريا ومبتكرا بكل ما في الكلمة من معنى، حيث تم تطويره باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويقدم تجربة فريدة ولا تضاهى. يتميز بتقنية «Galaxy AI» الحصرية التي تجلب معها ميزات رائعة تعزز من مجموعة استخداماته.



وتأتي النماذج الثلاثة في هذه المجموعة الاستثنائية بدعم تقني مبني على إحدى شرائح معالجة التطبيقات، إما مع معالج Exynos 2400 أو Snapdragon 8 Gen3، وذلك حسب احتياجات وتفضيلات كل مستخدم. على الرغم من وجود العديد من أوجه الشبه بين هاتفي Galaxy S24 وGalaxy S24+، إلا أن كلا منهما يتميز بمواصفات خاصة، تلبي متطلبات العملاء.



ويأتي حجم الشاشة في سلم الاختلافات، حيث يتمتع Galaxy S24 بشاشة حجمها 6.2 بوصات، في حين تأتي Galaxy S24+ بشاشة بحجم 6.7 بوصات. وفيما يتعلق بحجم البطارية، فإن Galaxy S24 يملك بطارية بسعة 4000 ملي أمبير، مقابل بطارية بسعة 4900 ملي أمبير لجهاز Galaxy S24+.



أما بالحديث عن هاتف GalaxyS24 Ultra، الذي يعد الطراز الرائد والأعلى من حيث الإمكانيات، فإنه مزود بشاشة بمقاس 6.8 بوصات، وبطارية بسعة 5000 ملي أمبير في الساعة، وذاكرة بسعة 12 غيغابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.



ويتميز طراز Galaxy S24 Ultra بكاميرتين عريضتين وكاميرتين للتقريب البعيد، بالإضافة إلى إطار مصنوع من التيتانيوم وشاشة محمية بتقنية Corning Gorilla Armor، مما يمنحك تجربة هاتف محمول لا مثيل له. كما يتميز هذا الهاتف أيضا بإضافة قلم S-Pen الجديد، ويعتبر أول هاتف Galaxy يأتي بإطار مبتكر من التيتانيوم.