

أعلن البنك التجاري عن عرض حصري جديد مع شركة البابطين للحلول المتكاملة المعروفة باسم «سامسونج البابطين»، وهو خصم 100 دينار على أجهزة سامسونج «جالاكسي S24» عند الدفع باستخدام بطاقات التجاري الائتمانية المؤهلة للاستفادة من العرض، علما أن العرض متاح لأول 100 عميل، ويعتبر الهاتف الذكي الجديد من سامسونج، أول هاتف من نوعه، حيث يدعم خاصية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أنه يتميز بكاميرا رائدة وأداء فائق.



ويبدأ العرض غدا السبت الموافق 27 يناير 2024 من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية، وهذا العرض متوافر فقط في فرع سامسونج في مجمع الأفنيوز.



وعن تفاصيل هذا العرض، قالت بدور بوخمسين رئيس إدارة التسويق - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد: يسعدنا في البنك التجاري الكويتي أن نقدم هذا العرض لحاملي بطاقات التجاري الائتمانية: ماستركارد وورلد وفيزا انفينيت حيث يمكن للعميل الاستفادة بخصم 100 دينار عند استخدام بطاقات التجاري الائتمانية.



وتابعت أن هذه العروض الترويجية إنما تأتي في إطار حرص البنك الدائم على مكافأة عملائه وتقديم أفضل مستويات الخدمة. وعن إمكانية استفادة العميل من هذا العرض، أوضحت بوخمسين أن العرض متوافر في فرع سامسونج في مجمع الأفنيوز، ولا يسري العرض عبر الموقع الالكتروني لسامسونج، داعية العملاء إلى الاستفادة من هذا العرض.



وأضافت بوخمسين: إننا سعداء بهذه الشراكة، حيث تعتبر شركة سامسونج البابطين واحدة من الشركات الرائدة في الكويت المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة، وخدمة ما بعد البيع لهواتف سامسونج كونهم الوكلاء المعتمدين لهواتف سامسونج النقالة والأجهزة اللوحية.