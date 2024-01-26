

حصد بنك الكويت الوطني-البحرين جائزة «برنامج مكافآت بطاقات الائتمان الأسرع نموا في البحرين لعام 2023» عن برنامج مكافآت الوطني والمقدمة من blu AI الشركة الرائدة في مجال توفير حلول ولاء العملاء في البحرين والشرق الأوسط.



وجرى ترشيح برنامج مكافآت الوطني استنادا إلى العديد من الأسس والمعايير، أهمها سرعة استجابة العملاء في تسجيل وتفعيل حساب برنامج المكافآت فور تسلم بطاقة الوطني الائتمانية والاستفادة من مختلف الفئات المتاحة لاستبدال النقاط كالاسترداد النقدي وباقات السفر، بالإضافة إلى قسائم مشتريات وأميال سفر فالكون فلاير من طيران الخليج وغيرها الكثير.



وكان بنك الكويت الوطني قد أطلق برنامج مكافآت الوطني في سنة 2021، والذي ساهم منذ ذلك الحين في تشجيع استخدام بطاقات الوطني الائتمانية داخل البحرين وخارجها، وهو برنامج مجاني دائم يتيح للعملاء عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية أثناء التسوق الحصول على نقاط مقابل كل استخدام في عملية شراء تبدأ من 1 دينار، ويمكن استبدال النقاط فيما بعد بمشتريات أخرى من المحلات المشاركة في البرنامج، أو استبدال النقاط كاسترداد نقدي، ويتم تجميع النقاط ومن ثم استبدالها من خلال برنامج مكافآت الوطني.



وبهذه المناسبة، أعرب المدير العام لبنك الكويت الوطني-البحرين علي فردان، عن سعادته البالغة بالحصول على هذه الجائزة التي جاءت بمنزلة تأكيد على نجاح البنك في تقديم أفضل الخدمات وأكثرها تميزا إضافة إلى كونها تعكس مدى رضا العملاء عن المميزات التي يوفرها لهم.



وأشار فردان إلى اعتزازه بالشراكة مع blu AI التي تشهد نموا سريعا في المنطقة وخارجها إلى جانب تقدم ملحوظ في عدد المؤسسات المالية والمؤسسات التجارية الأخرى ذات العلامات التجارية العالمية التي انضمت إليها.



من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة blu AI طوني غوغاسيان، يسعدنا أن نمنح بنك الكويت الوطني - البحرين هذه الجائزة ونفتخر بهذه الشراكة مع أحد أكبر مزودي خدمات بطاقات الائتمان في البحرين الذي يمتلك رؤية سباقة في التميز ومواصلة التعاون لتطوير مميزات هذا البرنامج ليبقى الرائد في مجال برامج الولاء والمكافآت على المقاييس العالمية.



الجدير بالذكر أن برنامج مكافآت الوطني يضم فئتين مختلفتين للبطاقات وكل فئة تحدد العروض الحصرية والخاصة بها التي يحصل عليها العميل، وهي: فئة بطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية وفئة بطاقة Visa Platinum الوطني الائتمانية ويستطيع العملاء من حاملي الفئتين اكتساب النقاط لدى جميع المحلات المحلية والدولية، ومن خلال استخدام جميع نقاط البيع والتسوق الإلكتروني، وبإمكانهم أيضا تحويل النقاط إلى أي عضو آخر في البرنامج.