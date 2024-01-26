نفى مسؤولون أميركيون تقارير اعلامية تحدثت عن عزم الادارة الأميركية الانسحاب من سورية باعتبار ان البقاء هناك لم يعد ضروريا.



ونقل موقع تلفزيون «سوريا» عن مسؤول رفيع في مجلس الأمن القومي الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن «لا تفكر بالانسحاب من سورية».



كذلك نقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» قوله إن «التقارير في وسائل الإعلام والتي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية سحب قواتها من سورية خاطئة ولا يمكن الاعتماد عليها».



وكانت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية ذكرت أن واشنطن تخطط للانسحاب من سورية، وإنهاء وجودها العسكري هناك على الرغم من أنها لم تنته تماما من القضاء على تنظيم «داعش».



ونقلت المجلة عن مصادر أميركية رفيعة المستوى في البيت الأبيض و«الپنتاغون»، أن واشنطن لم تعد مهتمة بالبقاء في ‎سورية، مضيفة أنها «ترى وجودها في ‎سورية لم يعد ضروريا، وتبحث بشكل مكثف توقيت وكيفية الانسحاب».