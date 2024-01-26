

عبدالحميد الخطيب



ينتظر عشاق فرقة «ميامي» في المملكة العربية السعودية ليلة غنائية حماسية من «العيار الثقيل» تجمع الفرقة الكويتية الشهيرة بالنجمة اللبنانية نانسي عجرم، وذلك يوم 2 فبراير المقبل على مسرح «محمد عبده أرينا» في بوليفارد سيتي- الرياض ضمن أنشطة «موسم الرياض 4».



ويستعد حاليا نجوم «ميامي» لهذا الحفل الضخم، وكالعادة من المتوقع ان يكون هناك مفاجآت للجمهور، بجانب غنائهم باقة متنوعة من أجمل أعمال الفرقة والتي تلبي جميع الأذواق، مثل «فيكم طرب» و«شيلوها شيله» و«صبوحة» و«الليلة» و«عاشوا» و«بستانس» و«عمري انا» و«اشلون أنساك» و«غرامك شي عجيب» و«يا حلوكم» وغيرها.



يذكر ان فرقة «ميامي» قدمت الفترة الماضية تجربة غنائية موسيقية فريدة، من خلال «شو» عالمي حمل عنوان «فيكم طرب»، من إنتاج «الجابرية الحرة»، وأقيم 5 ليال متوالية على مسرح «أرينا الكويت» بمجمع «360»، وشهد نجاحا استثنائيا كأكبر عرض غنائي بصري، وحضره جمهور تجاوز 25 ألف شخص.