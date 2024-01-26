

بيروت - بولين فاضل



أكدت رولا بقسماتي أنه لا وجه شبه بينها وبين شخصية «نادين» التي تجسدها في «الخائن» لناحية إعطائها الزوج أكثر من فرصة بعد سقطات الخيانة، مؤكدة ان في حال عرفت شريكا مثل سالم (إيلي متري) في المسلسل لا تعطيه ولا حتى نصف فرصة، بل تقول له بحسب تعبيرها: «الله معك»، ولا تنتظر حتى ليوضب أغراضه للرحيل.



وتضيف رولا: «العلاقة الزوجية مسؤولية يتحملها الطرفان وبالتالي على كل منهما أن يكون على قدر هذه المسؤولية وأن يكون التواصل أساس هذه العلاقة. في حالة الزوجين نادين وسالم، التواصل كان مقطوعا، وبالتالي كان من البديهي أن يحصل ما حصل.. لست في وارد تبرير الخيانة، ولكن الأخطاء أحيانا تكون من الطرفين معا».



وتتحدث رولا عن شخصية نادين، فتقول إنها ضحية عاطفتها وتعطشها للأمومة التي يحرمها منها زوجها، وهذا ما يجعلها تسامح وتفعل ما تفعله لتبقى معه وتحقق أمنية الأمومة. وبحسب رولا، فإن هذه الشخصية مرت بتقلبات بسبب المواقف التي وجدت نفسها أمامها والدروس التي خرجت بها، وبعدما كانت تشعر بالكراهية تجاه أسيل (سلافة معمار)، عادت وتصرفت بحس إنساني بعد الصفعة المشتركة لكل منهما.



ورولا بقسماتي التي خاضت في «الخائن» تجربة المسلسل الطويل الذي استغرق تصويره أشهرا في تركيا تقيم إيجابا هذه التجربة الجديدة عليها وتنظر إليها على كونها تحديا أمتعها لاسيما أنها تعرفت إلى ثقافة جديدة وتعايشت معها، فضلا عن تحول فريق عمل المسلسل إلى عائلة بالنسبة إليها، تتقاسم مع أفراده في الفندق نفسه لحظات التعب والقلق والفرح والضحك.