حصلت البريطانية بوسي سيموندس على الجائزة الكبرى لمهرجان أنغوليم الفرنسي الدولي للقصص المصورة في افتتاح هذا الحدث المرموق الذي تستمر دورته الحادية والخمسون إلى الأحد.



وباتت مؤلفة «جيما بوفري» (Gemma Bovery) البالغة 78 عاما أول بريطانية وخامس امرأة منذ 50 عاما تحصل على هذه الجائزة التي تعد الأهم في مجال الفن التاسع.



ولم تتمكن الفائزة من الحضور شخصيا «بسبب قوة قاهرة»، على ما أعلن مدير دار «دونويل غرافيك» التي تنشر مؤلفاتها في فرنسا جان بيار فرومانتال، لتسلم الجائزة في مدينة أنغوليم الواقعة في غرب فرنسا.



وقرأ فرومانتال رسالة من المؤلفة جاء فيها: «لقد سررت، وفوجئت، وذهلت، وسعدت بشدة بالحصول على هذا التكريم».



وأضافت «إنه لشرف وسرور أن أنضم إلى مجموعة الفائزين السابقين».



وتنافست سيموندس مع الأميركي دانيال كلويس ومع الفرنسية كاترين موريس التي وصلت إلى المرحلة النهائية للسنة الخامسة تواليا من دون أن تتمكن من الفوز بالجائزة.