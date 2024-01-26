أسامة أبوالسعود



اكتسحت قائمة الرؤية العمالية انتخابات نقابة نفط الكويت التي أجريت امس الأول بمقر اتحاد عمال البترول بالأحمدي، وخاصة بعد قرار قائمة التغيير عدم خوض الانتخابات والتهديد برفع دعاوى قضائية بسبب الجمعية العمومية غير العادية.



وجاءت نتيجة الانتخابات كالتالي:



- ضاري إسحاق الكندري - 2212 صوتا



- عبدالله علي العجمي - 2160 صوتا



- على محمد العجمي - 2517 صوتا



- سالم علي السبيعي - 2412 صوتا



- بندر ناصر الشعيل - 2137 صوتا



- عيد صاهود العتيبي - 2134 صوتا



- سعد بجاد الدوسري - 2129 صوتا



- يوسف صالح الحسيني - 2120 صوتا



- سعد الحميدي الهاجري - 2085 صوتا



- عبدالعزيز عبدالله الكندري - 2112



- أحمد هلال العنزي - 2099



- داود سلمان بلال - 2091



- حمد محمد العساكر - 2089



- حسن فاهد الهاجري - 2085



مكرر -عيسى حسين البلوشي - 2085



- سعود محمد المطيري - 2083



- محمد خالد النويعم - 2065



- نواف حمد الشمري - 2064



- ميثم أيوب دشتي - 2040 صوتا



فيما حصل المرشحان المستقلان إسماعيل إبراهيم مال الله على 331 صوتا ومحمد راشد راشد سعد العجمي على 416 صوتا.