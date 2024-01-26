أعلنت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن حصولها على جائزة الريادة الإلكترونية من جائزة العم خالد العيسى الصالح لعام 2024م. وقال رئيس قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في نماء الخيرية عبدالعزيز الكندري: هذه الجائزة تعد إقرارا بالجهود المبذولة لتقديم مبادرة نوعية تسهم في إعفاف الأسر في الأراضي الفلسطينية.



وأضاف الكندري: يعد مشروع إثمار الإلكتروني منصة رائدة تهدف إلى متابعة ومراقبة تنفيذ المشاريع التنموية الممولة، وتوفير آلية دفع فعالة بين نماء الخيرية والمستفيد كما يسعى المشروع إلى تمويل المشاريع التنموية في دولة فلسطين عبر تقديم قروض حسنة لأصحاب المشاريع الصغيرة، ما يسهم في دعم رواد الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي. وتابع: من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع، نوفر بيئة تفاعلية تسهل متابعة مختلف جوانب المشاريع بشكل فعال وشفاف كما يوفر الموقع معلومات شاملة حول كل مشروع، مع إمكانية الوصول إلى تفاصيل محددة لضمان التفاعل الفعال والفحص الدقيق.