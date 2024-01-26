عبدالله الراكان



تعامل فريق إشغالات الطرق بإدارة النظافة في بلدية محافظة العاصمة أول من أمس بشكل حازم مع التعديات على أملاك الدولة بشاطئ الوطية بالإزالة الفورية وتحرير محاضر بحق المخالفين. وقال مراقب النظافة وإشغالات الطرق في بلدية محافظة العاصمة مشاري المضيان إن الإدارة مستمرة في حملاتها التفتيشية لرصد المخالفين وتطبيق القانون بحقهم، مشيرا إلى أن الحملة في شاطئ الوطية استهدفت أصحاب الجلسات والخيام، حيث يقوم البعض بتأجير جلسات وخيام لرواد الشاطئ والذي يعتبر مخالفا للوائح وأنظمة البلدية بناء على القرار الوزاري بعدم استخدام الساحات والأرصفة إلا بعد الحصول على تصاريح من البلدية.



وأشار المضيان خلال الجولة إلى إزالة الجلسات والخيام وحجزها في البلدية واتخاذ الاجراءات بمخالفة أصحابها بعد مراجعتهم للبلدية، مؤكدا أن البلدية لن تسمح باستغلال أملاك الدولة إلا بعد التصاريح اللازمة.