تواصل فرق النظافة في البلدية تكثيف حملاتها في المحافظات لإزالة المظاهر السلبية وتحرير محاضر ضد مخالفي لائحتي النظافة وإشغالات الطرق والباعة المتجولين، حيث نفذ فريق النظافة الميداني بمحافظة الفروانية أول من أمس حملة تنظيف واسعة لإزالة المظاهر السلبية إلى جانب رفع السيارات المهملة وإزالة عربات البيع المتنقلة المخالفة في منطقة العارضية الحرفية.



وأسفرت حملة النظافة عن رفع 12سيارة مهملة وفود ترك وتوجيه 90 ملصق سيارة مهملة، بالإضافة إلى تحرير مخالفتين بائع متجول ورفع حمولة 54 طنا من الأنقاض المجهولة المصدر.