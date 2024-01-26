عاطف رمضان



قامت وزارة التجارة والصناعة بضبط سوق مركزي ومستودع قام بتخزين وعرض وبيع كمية كبيرة من المكملات الغذائية والأدوية المحظورة ومجهولة المنشأ ولا توجد عليها بيانات تجارية ولا تواريخ صلاحية وغير مصرح بتداولها إلا بإشراف طبي حسب قوانين وزارة الصحة ما يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين.



وتم ذلك بعد ضبط عدة محلات في منطقتي السالمية وحولي قبل أيام تبيع تلك المواد فتم وضع خطة بحث ورصد لمعرفة المصدر إلى أن تم ضبطه حيث كان يقوم بتصريفها وتوزيعها على تلك المحلات.



كما تم ضبط كمية من المواد الغذائية (لحوم ودجاج) لا توجد عليها بيانات تجارية أو بلد منشأ أو تاريخ صلاحية، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.