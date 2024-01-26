الجولات جاءت نظرة استباقية من «التجارة» للتأكد من تنفيذ القرارات والالتزام بأسعار السلع التي يكثر عليها الإقبال

عاطف رمضان



قام مفتشو الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة برئاسة مدير الإدارة فيصل الأنصاري أمس بجولة ميدانية في منطقة الشويخ لمتابعة السلع التي يكثر الإقبال على شرائها قبل دخول شهر رمضان المبارك.



وشملت الجولة عددا من الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية الموازية ومحلات بيع التمور واللحوم والدواجن والمطاحن ومحلات بيع الشاي والقهوة والهيل وغيرها من السلع الغذائية. وأكد مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع في وزارة التجارة فيصل الأنصاري، في تصريح لـ«الأنباء»، أن الإدارة تتابع الأسواق المركزية والمحلات التجارية بمنطقة الشويخ الصناعية وغيرها من المناطق.



وقال الأنصاري إن الفريق بدأ جولته أمس كنظرة استباقية من الوزارة لضبط السوق والتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة قبل دخول شهر رمضان، مشيرا إلى أنه شدد على مسؤولي المحلات والأسواق المركزية خلال الجولة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال مخالفة قرارات «التجارة».