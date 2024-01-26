الالتزام بقوانين المرور يحافظ على الأرواح والممتلكات وهو واجب شرعي يحقق المصلحة العامة، ولكن نجد من يخالف هذه القوانين فتقع الحوادث المرورية، وهناك من يتشاجر ويغضب ويثور لمن تعداه بسيارته مما يؤدي الى تطوير الأمر الى الارتطام بالسيارة يمينا ويسارا حتى يعاقب من تعداه. حول أحكام القيادة الشرعية وآدابها يحدثنا علماء الشرع.



أكد د. سيد محمد الطبطبائي أن الشريعة الإسلامية أتت لتحقيق مصالح الناس ووضعت الاحكام التي من شأنها توفير السلامة للمجتمع وهي الضروريات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسب، وحفظ المال باعتبار أن هذه الحياة الدنيا التي يعيش فيها الإنسان مبنية على هذه المصالح ولا تتوافر معاني الحياة الانسانية الكريمة الا اذا توافرت هذه الأمور والمحافظة عليها ومنع اي اعتداء يمتد اليها ومما يدخل في عموم المحافظة على النفس، المحافظة على سلامة قائدي السيارات والركاب والمشاة من حوادث السير بالسيارات لما في هذه الحوادث من ازهاق لأنفس كثيرة وإصابات بالغة تحصل نتيجة لها. كما يدخل في عموم المحافظة على المال العمل سلامة السيارات من التلف الناتج عن الحوادث بالاضافة الى اتلاف المرافق العامة كالأنوار والزروع ونحو ذلك حتى لا يذهب المال في غير مصلحة تعود على الأمة.



وأكد ان الالتزام بأحكام السير حفظ للنفس والمال، وهما من المقاصد الخمسة التي اتت الشريعة لحفظها، فإذا اقترنت القيادة بأمر محرم فإنها تكون غير جائزة شرعا ولا تشرع قيادة السيارة التي يمكن أن تلحق الضرر بالآخرين وطالب قائد السيارة بالتحلي بالصبر في مواجهة الأذى والتحلي بالرفق والعفو وعدم الغضب.



أمر واجب



وزاد: كما أن من الضروري محافظة قائد السيارة على سلامته وسلامة الآخرين وهو أمر واجب في الشريعة الاسلامية ولا يمكن ان تتحقق هذه المحافظة الا اذا كانت المركبة صالحة للسير في الطرقات وهو ما أخذ به القانون الكويتي في المادة رقم 7 من قانون المرور والتي نصها: «يشترط لترخيص أي مركبة ان تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة» ولابد ألا يكون الطريق محفوفا بالمخاطر غير المعتادة كالجسور الخربة ونحو ذلك وأن يكون قائد السيارة في حالة تسمح له بالقيادة، وعليه يجب على من اراد قيادة المركبة ان يقوم بإعدادها لتحقيق هذه الغاية، والقاعدة الاصولية تنص على انه لا يتم الواجب المطلق الا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب، فلابد ان تكون السيارة صالحة للسير حتى تشرع قيادتها، فإن لم تكن صالحة فحينئذ لا يجوز قيادتها، وكذلك لابد ان يكون الطريق مناسبا وان يكون قائد السيارة في حالة تؤهله للقيادة حتى نطمئن من عدم وقوع الضرر اثناء قيادة السيارة.



أحكام فقهية



وعن حكم قيادة البعض برعونة والاصطدام العمد بسبب غضب السائق من الآخر قال د. الطبطبائي موضحا: نص الفقهاء على أن الاصطدام العمد إذا كان بقتل يأخذ حكم القتل العمد، واختلف الفقهاء في كفارة القتل العمد، فذهب الحنفية والمالكية والثوري وابن ثور وابن المنذر المشهور في مذهب الحنابلة، الى انه لا كفارة في القتل العمد، وذهب الشافعي وأحمد في رواية أخرى انه تجب فيه الكفارة وإذا تعمد الاصطدام ولم يقتل فهو شبه عمد فيه كفارة في مالهما والدية على عائلتهما، واذا تصادم المكلفان فماتا معا فلا قصاص لفوات محله، وإن مات احدهما فحكم القود يجري بينهما، وإذا كان الاصطدام خطأ فلا يوصف بتجريم ولا إباحة لأنة كفعل المجنون والبهيمة لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة فلذلك وجبت الكفارة فيها، وقال بعض العلماء الخطأ محرم ولا اثم فيه وهناك اتجاه ثالث بأنه ليس بمحرم لأن المحرم ما اثم فاعله وهذا لا اثم فيه، واذا ترتب على الاصطدام الخطأ موت الصادم فهو هدر لأن الفاعل وان ترتب عليه موت المصدوم ففيه الكفارة (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا).



آداب



وطالب د.الطبطبائي السائق بالتقيد بالأذكار الشرعية من دعاء الركوب ودعاء الوقوع في حادث ودعاء رؤية الحادث وإزالة الضرر عن الطريق والتعاون بين السائقين، وان يصطحب معه ما فيه مصلحته، وان يوقر الكبير ويعطف على الصغير، وان يكف الأذى والصبر على الأذى وعدم الغضب والدفع بالتي هي أحسن وأن يحب لغيره ما يحب لنفسه ويكره له ما يكرهه لنفسه.



ولفت د.الطبطبائي الى بعض المخالفات التي يقوم بها البعض والتي تستدعي العقاب الرادع السريع ليكون عبرة لغيره كتجاوز الاشارة والقيادة تحت تأثير المخدرات والمسكرات او التشفيط بالسيارة، ومن تصرفات غير اخلاقية، والتي تعرض الآخرين للخطر، وكذلك من يقف في المكان المخصص للمعاقين وكبار السن، واضاف: ان القوانين واللوائح والقواات المرورية لا تكفي وحدها لضبط السلوك الانساني مهما بلغت قوة الرقابة المرورية، فنرى كثيرا من قائدي السيارات خارج هذه المراقبة، فلابد من وجود الدافع الديني عند قائدي السيارات والالتزام بأحكام المرور، واحتساب الأجر عند الله تعالى والذي يعد المكافأة الحقيقية للملتزمين بأحكام المرور.



وزاد: وليعلم ان مخالف الانظمة المرورية لا يعني استحقاقه المخالفة المرورية فقط، بل ينال مخالفها الإثم لما في ذلك من الاضرار بالمسلمين، وان القاعدة الفقهية تنص على ان درء المفاسد أولى من جلب المنافع، لما في ذلك من الإضرار بالمسلمين، وفي فتوى سابقة للشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ قال فيها: لا يجوز لأي مسلم أن يخالف انظمة الدولة في شأن المرور لما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى غيره والدولة، انما وضعت ذلك حرصا منها على مصلحة الجميع، ورفع الضرر عن المسلمين، فلا يجوز لأي أحد ان يخالف ذلك.



آداب إسلامية



من جهته، يقول د.بسام الشطي: لقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالمشي الهون والروية، فقال عز وجل (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ـ الفرقان: 63)، وحذر سبحانه من العلو والتكبر أثناء المشي، فقال سبحانه (ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ـ الإسراء: 37)، فالآداب الاسلامية التي تتعلق بآداب الطريق عديدة، أهمها: إعطاء الطريق حقه وذكر ودعاء الخروج من المنزل ثم التأكد من سلامة السيارة، ثم لبس حزام الأمان، ثم الرفق بالناس، فلا تؤذيهم بأصوات المنبه، ولا الإضاءات المزعجة، ولا الحركات البهلوانية المخيفة، ولا السرعة الجنونية المخالفة للنظم المعمول بها، ولا تزعج أحدا بالنظرات، ولا بإلقاء المخلفات من النافذة، ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم «إياكم والجلوس في الطرقات»، قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بُد نتحدث فيها، قال صلى الله عليه وسلم «فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه»، قالوا: وما حق الطريق؟ قال صلى الله عليه وسلم «غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (رواه مسلم).



وأكد الشطي أن إيذاء الناس قد يصيب المؤذي باللعنة، ففي حديث حذيفة بن أسير رضي الله عنه مرفوعا «من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليهم لعنتهم»، ومن المعلوم أن الطريق ملك الجميع ينتفعون به، فلا يجوز الإضرار بهم، ففي الحديث «لا ضرر ولا ضرار»، ويعد قطع الطريق من الكبائر، فشددوا فيه العقوبة وغلظوها، فالذي يخيف المارة ويروعهم ويزعجهم او يهددهم بالسلاح وغيره فإن ذلك يعد من الكبائر، ففي الحديث «إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فيأخذ بنصلها ثم ليأخذ بنصلها» (رواه مسلم).



حوادث دموية



وبين الشطي الأسباب التي جعلت الحوادث دموية بهذه الصورة التي نراها منها الانشغال بالهاتف، إما بالاتصال او بالرد أو بقراءة رسالة أو كتابتها، وأيضا السرعة الجنونية الى حد يفقد معها قائد السيارة السيطرة، وعندها يربك من في الطريق، وقد يتسبب في الحوادث، وأيضا تجاوز الإشارة الحمراء، بالاضافة الى الواسطات في الحصول على رخصة القيادة او السواقة من غير رخصة، لأن السن القانونية غير منطبق على بعضهم، او سائق جديد او فتاة حديثة عهد بالسواقة، وكذلك من اسباب الحوادث عدم الانضباط وعدم تنفيذ التعليمات المرورية وانخفاض الوعي، وايضا تعاطي الكحول والمخدرات.



وطالب الشطي بضرورة التقيد بالنظم المعمول بها في المرور لتنظيم السير وحفظ الارواح وبناء المصلحة المترتبة والمنفعة العامة، ودفع الضرر لتلافي الحوادث والزجر عن المخاطرة والمهاترات.



وقال: الواجب علينا جميعا الاهتمام بموضوع المرور ومحاسبة المخطئين الذين يتسببون في قتل النفس التي حرمها الله وايجاد حلول للازدحامات المرورية والاهتمام بإنشاء سكك حديدية للقطارات والتشجيع على النقل العام، واجراء مراجعات دورية لحديثي العهد بالرخصة، ومنع الشفاعات والواسطات التي اثرت سلبا وشجعت على التمرد.