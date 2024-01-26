عن عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي؛ فقال: «كُن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل».



في هذا الحديث فوائد منها:



1 - الحث على استشعار الغربة في الدنيا، وعمرها بالتزود لدار الاقامة الحقيقية وهي الآخرة.



2 - التزهيد في الدنيا والتنفير من الركون إليها أو الاطمئنان بها.



3 - المؤمن في الدنيا كالغريب، وهو النازل في غير وطنه، فهو يتخفف من جميع العلائق التي لا يرجو نفعها في وطنه، أو كعابر السبيل وهو المسافر السائر الذي لا هم له إلا الاستقرار في وطنه، وعابر السبيل أكمل الرجلين زهدا بدار العبور.



4 - الحث على سمو الهمة والتشوق إلى رضا الرحمن، ونيل الفردوس الأعلى من الجنة، وأجل نعيمها وهو النظر الى وجه الله تعالى - نسأل الله من فضله.