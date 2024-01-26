سميت السورة بالأحقاف لورود لفظ «الأحقاف» فيها ولم يرد في غيرها من سور القرآن الكريم. والأحقاف جمع حقف وهي الكثبان الرملية المعوجة من الرمل، وقيل ما استطال من الرمال كهيئة الجبل، وقد ذكرت الأحقاف في القرآن إشارة الى المكان الذي أنذر فيه النبي هود عليه السلام قومه والذي كان فيه مساكن عاد قوم هود والتي دمرها الله بالريح الصرصر العاتية جزاء على طغيانهم وكبرهم.



الربوبية المطلقة



(حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) يقسم الله بالحواميم وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة. فيعرف الله عز وجل الناس بألوهيته المطلقة لهذا الكون ومن فيه وما فيه، وأن هذا القرآن تنزيل من الله العزيز الذي لا يُغلب، الحكيم في تدبيره وصنعه.



الحق آت قريب



(ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق.. الآية) ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وليس عبثا ولا سدى بل ليعرف العباد عظمة الخالق فيعبدوه وحده ويعلموا انه قادر على ان يعيد العباد بعد موتهم وليقيموا الحق والعدل فيما بينهم وإلى أجل معلوم عنده.



الجواب السديد



(قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض.. الآية) يقول الله تعالى ملقنا نبيه الحجة العقلية: اسألهم يا محمد هذا الذي تدعون من دون الله، من أي شيء خلقوا من الأرض، أم لهم مع الله نصيب من خلق السموات؟ ائتوني بكتاب من عند الله من قبل هذا القرآن أو أثارة من علم إن كنتم صادقين وهم ليسوا بصادقين.



أكبر مصائب الدنيا



(وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ) لا أحد أضل وأجهل ممن يدعو من دون الله آلهة لا تستجيب دعاءهم أبدا، لأنها من الأموات أو الأحجار أو الأشجار وغيرها، فهي لا تعي عن دعاء من يعبدها، عاجزة عن نفعه أو ضره. وإذا حشر الناس يوم القيامة للحساب والجزاء كانت الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء يلعنونهم ويتبرؤون منهم ويجحدون عملهم بعبادتهم إياهم فيأتي هؤلاء وقد أفلسوا.



موقف الكفار الاستكباري



(وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين)، تدل الآية على الحجة والبرهان البين الذي لا يمكن أن يكذب (أم يقولون افتراه.. الآية) يعجب الله تعالي من حالهم، ويسألهم هل افتراه نبينا من نفسه؟ وهل اختلق القرآن؟ قل لهم - يا محمد -: إن اختلقته على الله فإنكم لا تقدرون أن تدفعوا عني من عقاب الله شيئا إن عاقبني على ذلك هو سبحانه أعلم من كل شيء سواه بما تقولون في هذا القرآن، كفى بالله شاهدا علي وعليكم، وهو الغفور لمن تاب إليه الرحيم بعباده المؤمنين.



(قل ما كنت بدعا من الرسل.. الآية) مازال الله تعالي يلقن نبيه الحجة في مواجهة المشركين فيقول قل - يا محمد - لمشركي قومك: ما كنت أول رسل الله إلى خلقه، وما أدري ما يفعل الله بي ولا بكم في الدنيا، ما أتبع فيما أمركم به وفيما أفعله إلا وحي الله الذي يوحيه إلي، وما أنا إلا نذير يبين لكم الإنذار وهذا من الأدب النبوي والدعوة الى الله يخاطبهم بكل صدق ويبين لهم الحق ويرغبهم فيه.



الظالم محروم من الهداية



(قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به.. الآية) مازال الحوار العقلي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش، فيقول تعالى قل - يا محمد - لمشركي قريش: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به، وشهد شاهد من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام على مثل هذا القرآن وهو ما في التوراة من التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فصدق وعمل بما جاء في القرآن، وأنتم استكبرتم وجحدتم، فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟ إن الله لا يوفق إلى الإسلام وإصابة الحق القوم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله.

(ألقيت هذه المحاضرة

في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)