منصور السلطان



استطاع رجال أمن الجهراء إلقاء القبض على مواطن في العقد الثالث من عمره بحالة تعاط وبحوزته قطعة حشيش وأدوات التعاطي على طريق كبد.



فخلال إقامة رجال أمن الجهراء مساء أمس نقطة تفتيش على طريق كبد تم الاشتباه في قائد سيارة ظهرت عليه علامات الارتباك وصعوبة النطق وتبين انه بحالة تعاط، وبعد الاستعلام اتضح انه مواطن في العقد الثالث من عمرة وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة حشيش وأدوات تعاط.



وعليه تمت إحالته وقطعة الحشيش المضبوطة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



من جهة اخرى، تمكنت دوريات مديرية أمن الأحمدي مساء امس من إلقاء القبض على وافد في منطقة الصباحية يروج المواد المخدرة وبحوزته كمية منها جاهزة للبيع.



وخلال التحقيق، معه اعترف بأنه كان ينوي بيع المواد المخدرة على زبائنه في المنطقة. وعليه تم اقتياده وإحالته والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.