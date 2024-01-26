عبدالله قنيص



بتوجيه من وكيل النائب العام، تم الايعاز الى قطاع الامن الجنائي ممثلا في ادارة بحث وتحري محافظة الجهراء بضبط وإحضار لصوص مجهولين تمكنوا من سرقة كيبلات تقدر بنحو 16 ألف دينار عقب إتلاف 14 عمودا خشبيا في منطقة الروضتين والاستيلاء على 3000 متر بسمك 100مم. هذا، وسجلت القضية برقم 2/2024 بعنوان سرقة عن طريق تحطيم حرز جنايات القشعانية.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر امني ان مواطنا يعمل في وزارة الكهرباء والماء تقدم الى المخفر مصطحبا معه تفويضا من الوزارة وأبلغ عن تعرض الوزارة لسرقة خط كيبل كهربائي هوائي تابع لخط الروضتين عن طريق كسر 11 عمودا خشبيا بطول 11 مترا تقريبا لكل عمود من خلاله تمت سرقة كيبل كهربائي بطول 2225 مترا طوليا تقريبا بسمك 100مم تبلغ قيمته التقريبية 12.667 دينارا، وكذلك سرقة خط آخر في الموقع نفسه تابع لخط العبدلي عن طريق كسر 3 أعمدة خشبية بطول 11 مترا لكل عمود وسرقة الكيبل بطول 649 مترا طوليا تقريبا بسماكة 100مم تبلغ قيمته التقريبية 3.956 دينارا.



وذكر المبلغ ان اكتشاف الوزارة للسرقة جاء عقب رصد خلل في توزيع الكهرباء بالمنطقة. هذا، وقام رجال الادلة الجنائية بالانتقال الى موقع البلاغ ورفع الآثار وتحديد اذا ما كانت هناك كاميرات مراقبة يمكن ان تقود الى تحديد الجناة على وجه السرعة.