محمد الجلاهمة



فتحت أجهزة وزارة الداخلية ممثلة بإدارة بحث وتحري محافظة خيطان تحقيقا للوقوف على ملابسات تعرض فتاة من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية للضرب والسلب، فيما حددت المجني عليها هوية المدعى عليه.



وبحسب مصدر أمني، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بوجود فتاة بحالة غير طبيعية ملقاة على الطريق، وعلى الفور تم الايعاز الى سيارة إسعاف لنقل الفتاة الى المستشفى، ولدى الاستماع الى أقوالها، قالت ان شخصا تعرف اسمه الاول ولا تعرف بيانات اخرى عنه، قام بضربها وسلب حقيبتها وكان بداخلها هاتف نقال وسجلت قضية في مخفر شرطة خيطان.