عبدالله قنيص



أسفر حريق وقع في شقة بالطابق الخامس بمنطقة ميدان حولي، عن وفاة شخص. وقالت قوة الإطفاء العام إن رجال مركزي السالمية وحولي والهلالي توجهوا للتعامل مع حريق شقة في عمارة بمنطقة ميدان حولي في الدور الخامس، حيث تم إخلاء العمارة من السكان ‏ومكافحة الحريق والسيطرة عليه وإخماده، مشيرة إلى أن الحريق أسفر عن حالة وفاة وتم تسليم الموقع للجهات المعنية.



‏وأهابت إدارة العلاقات العامة والإعلام إلى ضرورة اتباع إرشادات السلامة والوقاية من الحريق حفاظا على الأرواح والممتلكات.



من جهة اخرى، أسعف وافد الى مستشفى الفروانية للعلاج من حروق من الدرجتين الأولى والثانية جراء انفجار سخان في مسكنه بمنطقة خيطان.



وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بإصابة وافد من مواليد 1989 جراء انفجار سخان، وبانتقال سيارات إسعاف تبين أن الوافد مصاب بحروق ليتم نقله للعلاج وسجلت قضية حريق وإصابة.