محمود عيسى



كشف تقرير حديث ان منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا شهدت ارتفاعا كبيرا في خلق الفرص الوظيفية في عام 2023، مشيرا الى أن المنطقة سجلت 486 ألف وظيفة في العام المذكور، مما يشير إلى نمو قوي في هذا القطاع.



ويكشف التقرير الصادر عن شركة غلوبل داتا والذي يتركز حول نشاط التوظيف على مستوى العالم أن الشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا سجلت 64.1% من الوظائف في مناطقها الأصلية التي تعمل فيها، ما يعكس على نطاق واسع اتجاها قويا للتوظيف من سوق العمل المحلي.



ويمثل هذا الرقم انخفاضا طفيفا عن العام السابق، الذي شهد تعيين 67% من المستخدمين الجدد في المناطق الأصلية، مما يشير إلى زيادة طفيفة في تدفقات العمالة نحو الخارج الى مناطق مثل أميركا الشمالية ومنطقة آسيا والباسيفك وأوروبا.



وحسب التوزيع المناطقي، قال التقرير ان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند سجلت أيضا أكبر زيادة في حصص الوظائف التي تم ايجادها. وقد استندت نتائج هذا التقرير على تحليل استطلاعي شمل أفضل 100 شركة من حيث الفرص الوظيفية التي تم استحداثها والمعلن عنها في عام 2023.



ويحدد التقرير أيضا الموضوعات والمجالات الشائعة في سوق العمل. وكانت إنترنت الأشياء والروبوتات والتجارة الإلكترونية من بين الموضوعات الرئيسية الرائجة خلال العام. ومن الممكن أن تؤثر هذه الاتجاهات على صناعة البناء والتشييد، مع تزايد أهمية اعتماد التقنيات الجديدة والأدوات الرقمية في هذا القطاع.



ويشير التقرير أيضا إلى أن الشركات تعمل على توسيع عملياتها ونشرها في الأسواق ومجالات الأعمال المستهدفة. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة في أنشطة البناء حيث تقوم الشركات بإنشاء مرافق وبنية تحتية جديدة.