أعلنت مينزيز للطيران، شريك الخدمات الرائد للمطارات وشركات الطيران في العالم وإحدى شركات أجيليتي، عن استحواذها على 50% من ملكية «مجموعة جارداين لخدمات الطيران» وهي شركة رائدة في مجال خدمات المناولة الأرضية تعمل في مطار هونغ كونغ الدولي منذ عام 1946.



وتعكس عملية الاستحواذ ودخول شركة مينزيز للطيران كمالك رئيسي بحصة 50%، العمق الاستراتيجي لاستثمارات الشركة في المنطقة، والتي سيكون لها دور كبير في دعم انتعاش قطاع الطيران في هونغ كونغ وتعزز من وجودها في القارة الآسيوية.



و«مجموعة جارداين لخدمات الطيران» هي شركة عريقة ولها مساهمة فاعلة في نمو هونغ كونغ وبروزها كمركز عالمي للطيران. وتمت العملية عبر شراء شركة مينزيز للطيران حصة «شركة جارداين ماثيسون» في «مجموعة جارداين لخدمات الطيران» بعد الحصول على موافقة مالك الحصة المتبقية وهي «شركة الطيران الوطنية الصينية (المجموعة) المحدودة»، وبذلك تكون مينزيز للطيران شريك الشركة الصينية في «مجموعة جارداين لخدمات الطيران».



وبعد الانتهاء من إجراءات عملية الاستحواذ، سيتم تغيير العلامة التجارية من «مجموعة جارداين لخدمات الطيران» إلى «مينزيز CNAC لخدمات الطيران المحدودة» لتصبح جزءا من أكبر علامة تجارية في قطاع خدمات الطيران في العالم وعنصرا أساسيا من شركة مينزيز للطيران والتي تقدم خدماتها لأكثر من 255 مطارا في أكثر من 60 سوقا منتشرة في قارات العالم الست.



وتتمتع شركة مينزيز للطيران بعلاقات طويلة الأمد مبنية على الثقة في جميع أنحاء المنطقة. وسيعمل هذا المشروع المشترك الجديد على تعزيز الشراكة الحالية القائمة بين شركة مينزيز و«شركة الطيران الوطنية الصينية CNAC» في مطار ماكاو الدولي (MFM)، حيث إنها تعتبر شركة المناولة الأرضية الرائدة منذ عام 1994. كما تقدم مينزيز خدماتها في ثلاث مطارات في إندونيسيا، وكانت قد دخلت مؤخرا إلى ماليزيا.



وبهذه المناسبة، قال حسن الحوري، رئيس مجلس إدارة شركة مينزيز للطيران: نتطلع إلى تعزيز تواجدنا في القارة الآسيوية وإلى اغتنام الفرص في سوق الطيران سريع النمو. هذا الاستحواذ سيمكننا من توسيع نطاق تواجدنا في هونغ كونغ ومنطقة الخليج الكبرى والصين عبر شراكتنا المثمرة مع «شركة الطيران الوطنية الصينية CNAC»، معززا ذلك من نمو ونجاح كلا الشركتين. معا، سنقدم خدمات طيران لا مثيل لها لعملائنا، مع ضمان استمرار التزامنا المعهود بالسلامة والأمن والتميز. نتطلع إلى الترحيب بموظفي جارداين في مينزيز، مدركين جيدا أن خبرتهم لا تقدر بثمن وسنعمل معا على دعم نمو قطاع الطيران في هونغ كونغ وتوسعه.



بدورها، قالت فيفيان لاو الرئيس التنفيذي لشركة جارداين: نحن نرى إمكانات هائلة لموظفينا تحت إشراف مينزيز. وبالإضافة إلى تعزيز مكانة الشركة في قطاع الطيران العالمي، سيوفر الاندماج فرصا للتدريب والتطوير ويمنح العاملين لدينا آفاقا وظيفية موسعة.



وتخضع الصفقة لموافقة الجهات الرقابية ومن المتوقع استكمالها في غضون الأشهر المقبلة.