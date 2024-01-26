5.3 مليارات دينار ملكيات الأجانب بأسهم السوق الأول.. بارتفاع 1.5%



شريف حمدي



في ظل تنامي حالة التفاؤل التي تسود أوساط المتعاملين ببورصة الكويت، استمر السوق في تحقيق المكاسب اللافتة على مستوى كل المؤشرات والمتغيرات بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري، وفي مقدمتها القيمة السوقية التي أضافت 664.5 مليون دينار مكاسب ليصل إجمالي القيمة الرأسمالية إلى 43.3 مليار دينــار، مقارنــة بـ 42.69 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي.



وكانت القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية ارتفعت لأعلى مستوى 43 مليار دينار بجلسة الثلاثاء الماضي مدفوعة بعمليات الشراء التي يشهدها كثير من الأسهم بالسوقين الأول والرئيسي مع استمرار توالي عمليات الشراء التي تأتي استباقية لموسم التوزيعات النقدية والمنحة التي تستعد البنوك للإفصاح عنها خلال الفترة القليلة المقبلة. ورغم تراجع معدلات السيولة بنهاية الأسبوع بنسبة 19.5% بمحصلة 311 مليون دينار ومتوسط يومي 62 مليون دينار مقارنة بـ 387 مليون دينار بمتوسط يومي 77 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي، فإن معدلات السيولة تظل عند مستويات إيجابية خلال العام الحالي مقارنة بمتوسط تداول يومي 43 مليون دينار في 2023.



ولوحظ خلال تعاملات الأسبوع ان الأسهم القيادية وخاصة البنكية مثل «بيتك» و«الوطني» و«الخليج» عادت لصدارة قائمة الأكثر تداولا بعد فترة من تصدر اسهم مثل «ايفا» و«عقارات الكويت» و«سنام».



وتراجعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 24%، إذ بلغت كميات التداول خلال الأسبوع 1.340 مليار سهم انخفاضا من 1.762 مليار سهم الأسبوع الماضي. وعلى مستوى المؤشرات، ارتفع الأداء بنهاية تعاملات الأسبوع على مستوى مؤشر السوق الأول بنسبة 1.8% بمكاسب 141 نقطة ليصل المؤشر إلى 8062 نقطة مقارنة بـ 7921 نقطة الأسبوع الماضي، وكان المؤشر قد تخطى 8000 نقطة لأول منذ نحو 6 أشهر خلال جلسة الثلاثاء الماضي، وبذلك تكون مكاسب المؤشر وصلت إلى 7.8% منذ بداية العام مع استمرار العمليات الشرائية.



كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.7% بمكاسب 45 نقطة ليصل المؤشر إلى 5973 نقطة مقارنة بـ 5928 نقطة الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.5% بمكاسب 112 نقطة ليصل إلى 7342 نقطة ارتفاعا من 7230 نقطة الأسبوع الماضي.



وفي سياق آخر، استمرت الارتفاعات في قيمة ملكيات الأجانب بأسهم السوق الأول مع ارتفاع معدلات الثقة، حيث ارتفعت قيمة الملكيات إلى 5.33 مليارات دينار وفقا لبيانات البورصة في 24 الجاري، مقارنة بـ 5.25 مليارات الأسبوع الماضي، وذلك بارتفاع 1.5%. تجدر الإشارة إلى ان مكاسب البورصة السوقية تخطت 3.1 مليارات دينار منذ بداية 2024.