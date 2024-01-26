

عبدالعزيز جاسم



كشف اتحاد كرة القدم عن شعار كأس سمو الأمير للموسم الحالي والذي جاء مستوحى من كأس البطولة، جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد أمس حضره نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة هايف الديحاني والأمين العام صلاح القناعي، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي.

وأعلن الديحاني تجديد الثقة في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، موضحا انه يعمل وفقا لإستراتيجية، مشددا على أنه من الصعوبة بمكان القضاء على مشاكل يعاني منها الأزرق منذ عشر سنوات.



وطالب الإعلاميين بالصبر على المنتخب ودعمه والتوقف عن الانتقاد المستمر للفريق. وشدد الديحاني على أن الاتحاد يعاني من أزمة نقص في الملاعب، مبينا ان أربعة ملاعب فقط اقيمت عليها منافسات الموسم الجاري، من بينها ستاد جابر الأحمد الدولي، فيما أقيمت أغلب مباريات دوري الدرجة الأولى على ستاد الساحل رغم الشكوى من أرضية الملعب! وطالب الهيئة بحل هذه الأزمة والانتهاء من أعمال الصيانة لجميع الملاعب قبل انطلاق الموسم، لاسيما في ظل إعلان الاتحاد روزنامته مبكرا.

وبشأن التوقف المستمر للنشاط الكروي، علق الديحاني قائلا «النشاط توقف في خمس مناسبات، منها ثلاث بسبب التوقفات الدولية، بالإضافة إلى التوقف خلال دورة الالعاب الآسيوية، وكأس آسيا بقطر، والأخيرة الهدف منها تطبيق العدالة حيث يشارك عدد من محترفي الأندية مع منتخبات بلادهم». وأوضح صلاح القناعي أن الشعار الجديد لبطولة الأمير من تصميم سعد الجاسم، والفكرة مستوحاة من كأس البطولة.

من جانبه، أكد وليد الخشتي أن «زين» ستقدم كل الدعم لأغلى البطولات، وذلك للموسم الثاني على التوالي، لاسيما أن الشركة هي الراعي الرسمي لبطولات كرة القدم.