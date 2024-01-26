

الدوحة - فريد عبدالباقي



استقر الاتحاد العربي لكرة القدم، على استضافة العاصمة القطرية (الدوحة) لنسختي بطولة كأس العرب 2025 و2027، وذلك بعد تأكيد الاتحاد العربي على استمرار البطولة، والتي نجحت نجاحا باهرا، عندما استضافت الدوحة نسخة 2021، والتي جاءت كبروفة قوية قبل احتضان مونديال قطر 2022.



وحسم الاتحاد العربي أمره بأن تكون قطر مستضيفة نسختي 2025 و2027، على أن تستضيف المملكة العربية السعودية نسختي 2029 و2031 لتكون بروفة قوية لها من أجل التحضير لاستضافة مونديال 2034. يذكر أن نسخة بطولة كأس العرب 2021 توج بلقبها المنتخب الجزائري بعد فوزه على المنتخب التونسي في المباراة النهائية 2-0.



من جانب آخر، تعقد مؤسسة دوري نجوم قطر QSL مؤتمرا صحافيا اليوم بقاعة الماسة بفندق ماندارين بالعاصمة القطرية (الدوحة)، على هامش بطولة كأس آسيا الحالية، مع رابطة المحترفين الإماراتية، للإعلان عن تفاصيل إقامة بطولة كأس السوبر القطري- الإماراتي، والتي ستكون مقسمة إلى مباراتين، الأولى تجمع بين أبطال الدوري في موسم 2022-2023، بين الدحيل بطل الدوري القطري، وشباب الأهلي دبي بطل الدوري الإماراتي، على أن تلعب في قطر، أما المباراة الثانية في بطولة كأس السوبر فستجمع أبطال الكؤوس لموسم 2022-2023 أيضا، والتي تجمع النادي العربي بطل كأس أمير قطر، والشارقة بطل «كأس رئيس الدولة» في الإمارات، وتقام المواجهة في الإمارات.



وتأتي فكرة إقامة بطولة كأس السوبر القطري- الإماراتي في إطار التعاون بين مؤسسة دوري نجوم قطر ورابطة المحترفين الإماراتية، على أن تصل جوائز البطولة إلى حوالي 800 ألف دولار لصاحب المركز الأول، و400 ألف دولار لصاحب المركز الثاني في المنافسات.