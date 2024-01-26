

هادي العنزي



اكتسح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت نظيره النصر بفارق 65 نقطة وبنتيجة 137-72، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، على صالة الاتحاد، ضمن منافسات القسم الثاني للدوري العام، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 20 نقطة، فيما وصل «العنابي» إلى النقطة الـ 15.



وفي مواجهة أخرى، تغلب الصليبخات على التضامن 99-74، ليرفع الفائز رصيده إلى 19 نقطة، وحصل الخاسر على النقطة الـ 12، وشهدت المباراة تألق لاعب الصليبخات الأميركي غاري غرينوي بتسجيله 28 نقطة، واستحواذه على 12 كرة مرتدة.



لم تخرج مواجهة الكويت والنصر عن توقعات الفريق الفائز، لكنها جاءت مفاجأة من حيث الفارق الكبير في النقاط لمصلحة بطل الدوري في نسخته السابقة، وقد بسط رجال المدرب الألماني بيتر شومرز سيطرة مطلقة على المواجهة في جميع أشواطها، ولم يتمكن لاعبو النصر من مجاراة الجودة الفنية التي يتمتع بها لاعبو الكويت الأساسيون منهم والاحتياط، ما مكنهم من التسجيل من مختلف زوايا الملعب.



وقد شهدت المباراة تألقا لافتا للاعب الكويت الدولي محمد عدنان الذي سجل 28 نقطة، واستحوذ على 5 كرات مرتدة.