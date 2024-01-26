

ناصر العنزي



تنطلق مساء اليوم مسابقة كأس سمو الأمير في نسختها الـ 62 للموسم الرياضي 2023-2024 بإقامة مباراتين، تجمع الأولى العربي مع الصليبخات على ملعب علي صباح السالم، وفي الثانية يلتقي النصر مع الساحل على ستاد صباح السالم، وتقام غدا السبت مباراتان أيضا، حيث يتواجه الجاران الفحيحيل والشباب على ملعب محمد الحمد، فيما ستكون جماهير القادسية حاضرة مع فريقها المرشح للقب في أولى مبارياته مع اليرموك من الدرجة الأولى على ملعب علي صباح السالم بنادي النصر.

وتقام بطولة «أغلى الكؤوس» بنظام خروج المغلوب، حيث وزعت الفرق إلى مجموعتين، تضم الأولى الكويت حامل اللقب والجهراء والتضامن وكاظمة والسالمية وبرقان وخيطان، فيما تضم المجموعة الثانية فرق العربي والقادسية والصليبخات والنصر والساحل واليرموك والفحيحيل والشباب. ومع انطلاق هذه المسابقة تعود الفرق مرة أخرى للتنافس بعد توقف دام 17 يوما.

وفي مباراتي اليوم، فإن العربي يدخل أول مباراة له بعد استعداد جيد أجرى خلاله تعديلات تعزيزية في صفوفه، حيث تعاقد مع المدافع الجزائري عماد الدين أبوبكر والمهاجم التونسي أيمن صفاقسي، وهما بلا شك سيكونان دعما للمدرب داركو الذي قدم مستويات متميزة مع الأخضر والمرشح بقوة للقب، في حين يدخل الصليبخات من فرق الدرجة الأولى اختبارا صعبا يسعى لتجاوزه واثبات وجوده في المسابقة.



وفي لقاء النصر والساحل، فإن «العنابي» سيدخل منافسا في البطولة بعدما فرض نفسه في الموسم الحالي ونافس بقوة على المراكز المتقدمة في الدوري وجاء رابعا بعد الكويت والعربي والقادسية، أما الساحل أحد فرق الدرجة الأولى فقد استعاد بعض لاعبيه المصابين ويسعى للتأهل إلى الدور المقبل.



وفي مباراتي الغد، فستكون المنافسة شديدة بين الفحيحيل والشباب لبلوغ مراتب متقدمة في المسابقة بعدما خاضا منافسات قوية مع فرق الدوري الممتاز وخصوصا الفحيحيل الذي قدم مستوى متطورا.



وفي مباراة القادسية واليرموك، فإن جماهير «الأصفر» تتطلع للفوز باللقب بعد غياب طويل عن منصات التتويج وستكون داعما للفريق اليوم في أول مهمة رسمية لمدربه الجديد محمد المشعان بعد اعتذار محمد إبراهيم لظروف صحية.

وقد استعد القادسية بمعسكر خارجي في البحرين خلال فترة التوقف اطمأن خلاله المدرب على جهوزية لاعبيه، في حين يدخل اليرموك متصدر الدرجة الأولى المباراة باستعداد جيد ومعنويات عالية.