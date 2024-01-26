

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن انطلاق فعاليات الموسم الثاني من KIB / The Stadium، البطولة الرياضية الاحترافية الرائدة والأولى من نوعها في الكويت، اليوم الجمعة.



وتوجه البنك بالدعوة إلى الجمهور الكويتي وعشاق رياضة الفروسية لحضور ومتابعة المنافسات المميزة التي ستمتد لغاية 17 فبراير المقبل، حيث تستضيف بطولة قفز حواجز فريدة من نوعها على شاطئ مارينا بمشاركة فرق محلية ودولية للمرة الأولى.



وأوضح البنك أن بطولة KIB / The Stadium التي تنظمها شركة سافكس لتنظيم الفعاليات، تجسد التزام البنك بهويته الكويتية وحرصه على تعزيز الثقافة الرياضية وتوفير بيئة مثالية للاحتفاء بالمواهب الرياضية الواعدة، وذلك انطلاقا من برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية وشعاره المؤسسي، بنك للحياة.



وتعتبر هذه البطولة الرياضية الاحترافية خطوة متقدمة في مسيرة البنك والكويت نحو التميز في المحافل الرياضية المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب كونها نقلة نوعية في عالم الرياضة على مستوى الكويت، مع مضمار فروسية بمعايير عالمية على امتداد شاطئ مارينا، وجوائز مالية متنوعة للفائزين في المنافسات.



الجدير بالذكر أن تنظيم البطولة هذا العام سيتضمن العديد من الفعاليات التي تبدأ بحفل افتتاح ضخم ومسيرة للأبطال المشاركين من نخبة الفرسان والفارسات، ومنافسات قفز الحواجز المحلية والدولية بحضور القيادات الكويتية من القطاعين العام والخاص، وكبار الشخصيات والضيوف ورعاة هذا الحدث الفريد. وتجدر الإشارة إلى أن KIB لا يدخر جهدا في ترسيخ دوره المجتمعي الملهم، وذلك من خلال دعم وإطلاق المبادرات والفعاليات التي تؤثر بصورة إيجابية في كل أفراد المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما يحرص البنك بشكل دائم على إبراز قدرات المواهب المحلية والإنجازات الكويتية المتعددة في القطاع الرياضي.