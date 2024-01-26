

تتجه الأنظار اليوم الى العاصمة لندن، حيث يحل مان سيتي حامل اللقب ضيفا على توتنهام في الدور الرابع لمسابقة كأس إنجلترا، فيما يلعب تشلسي على أرضه ضد أستون فيلا رابع الدوري الممتاز.



وعلى «ستاد توتنهام هوتسبر»، سيكون «السيتي» أمام اختبار شاق في مسعاه لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب في ضيافة فريق يتخلف عنه في ترتيب الدوري الممتاز بفارق ثلاث نقاط فقط. ولم يكن مان سيتي موفقا في زيارته الأخيرة إلى معقل توتنهام، إذ عاد خاسرا 0-1 في فبراير 2023 ضمن الدوري الممتاز سجله هاري كين المنتقل هذا الموسم إلى بايرن ميونيخ الألماني، فيما تعادلا هذا الموسم على أرض الفريق الأزرق 3-3 في الثالث من ديسمبر بفضل هدف سجله للفريق اللندني السويدي ديان كولوشيفسكي في الثواني الأخيرة.



وتعد المواجهة بالكثير من التشويق رغم افتقاد سبيرز لأفضل عناصره بشخص الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون المشارك مع بلاده في كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.



وإذا كان «السبيرز» يفتقد سون، فمان سيتي يلعب من دون هدافه النرويجي إرلينغ هالاند منذ تلك الخسارة أمام أستون فيلا في السادس من ديسمبر، بسبب إصابة في القدم حرمته من خوض المغامرة الأولى للنادي في كأس العالم للأندية. ويلعب اليوم أيضا في أبرز المباريات بريستول سيتي مع ضيفه نوتنغهام فوريست. ويلتقي غدا ليستر سيتي مع برمنغهام سيتي، وفولام مع نيوكاسل يونايتد، وشيفيلد يونايتد مع برايتون. وفي مسابقة كأس الرابطة المحترفة، بلغ ليفربول نهائي المسابقة للمرة الرابعة عشرة في تاريخه على الرغم من تعادله مع مضيفه فولام 1-1 في لقاء الاياب من الدور نصف النهائي، مستفيدا من فوزه عليه 2-1 ذهابا، ليلاقي تشلسي في نهائي مرتقب مقرر له أن يقام 25 فبراير المقبل.



وسجل الكولومبي لويس دياز (11) لليفربول، وعادل الفرنسي إيسا ديوب لفولام (77).



هذا، وستبقي رابطة كرة القدم الإنجليزية نظام الذهاب والإياب المعتمد في مباريات نصف نهائي كأس الرابطة في الموسم المقبل، على الرغم من مخاوف تراكم المباريات بسبب توسع البطولات الأوروبية.