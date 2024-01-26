

يسعى باير ليفركوزن للمحافظة على مسيرته الخالية من الهزائم حينما يلاقي ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ غدا السبت في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) تزامنا مع مواجهة ملاحقه المباشر في الصدارة بايرن ميونيخ مع مضيفه أوغسبورغ.



ويتصدر ليفركوزن جدول ترتيب «البوندسليغا» برصيد 48 نقطة بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ.



وهناك أيضا مباراة مهمة تجمع بين الطموح الأوروبي لشتوتغارت صاحب المركز الثالث وضيفه لايبزيغ صاحب المركز الرابع.



وفي باقي المباريات غدا، يلتقي فيردر بريمن مع فرايبورغ، وفولفسبورغ مع كولن، وهوفنهايم مع هايدنهايم.



وتنطلق الجولة اليوم بمباراة اينتراخت فرانكفورت مع ضيفه ماينز. وفي مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة عشرة، استعاد بايرن ميونيخ حامل اللقب توازنه بعد سقوطه على يد فيردر بريمن في الجولة الماضية وتغلب بصعوبة على أونيون برلين 1-0 على ملعب «أليانز أرينا».



وشهدت المباراة لحظة مثيرة للجدل عندما قام مدرب أونيون الكرواتي نيناد بييلتسا بضرب لاعب بايرن لوروا سانيه على وجهه، بعدما كان الأخير يحاول أخذ الكرة منه لتنفيذ رمية تماس في الدقيقة 74.



وطرد على إثر هذه الحادثة بييلتسا ببطاقة حمراء مباشرة ليترك مقاعد البدلاء نحو المدرجات، من دون أن يخلو خروجه برفقة عناصر أمن من تلاسن مع بعض المشجعين، فيما تلقى سانيه بطاقة صفراء. وسجل هدف الفوز للبايرن البرتغالي رافايل غيريرو (46).