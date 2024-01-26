

استعاد مينيسوتا تمبروولفز توازنه وتجنب تلقي 3 هزائم متتالية لأول مرة هذا الموسم، وذلك بفوزه على مضيفه واشنطن ويزاردز 118-107 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



ويدين تمبروولفز بالفوز الحادي والثلاثين في صدارة ترتيب المنطقة الغربية والمركز الرابع في الترتيب العام بعدما كان ثانيا خلف بوسطن سلتيكس، الى أنتوني إدواردز الذي تألق بتسجيله 38 نقطة.



وبرز أيضا الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز بتسجيله 27 نقطة، وأضاف الفرنسي رودي غوبير 19 مع 16 متابعة لفريق المدرب كريس فينش المتخلف بفارق النقاط فقط عن أوكلاهوما سيتي ثاندر في صراعهما على صدارة المنطقة الغربية، بعد فوز الأخير على مضيفه سان أنتونيو سبيرز 140-114 بفضل جهود الكندي شاي-غيلجيوس ألكسندر (32 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة). وفي أول مباراة بعد قراره المفاجئ بإقالة المدرب أدريان غريفين، خرج ميلووكي باكس منتصرا من مباراته وضيفه كليفلاند كافالييرز 126-116، وذلك بفضل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي حقق 3 أرقام مزدوجة «تريبل دابل».



وفي أبرز المباريات الأخرى، قاد ديفن بوكر فريقه فينيكس صنز الى فوزه السابع تواليا والسادس والعشرين هذا الموسم، بتسجيله 22 من نقاطه الـ 46 في الربع الثالث من المباراة التي حسمها على أرض دالاس مافريكس 132-109. وخرج غولدن ستايت ووريرز منتصرا من مباراته الأولى منذ وفاة المدرب المساعد الصربي ديان ميلوييفيتش، وذلك على حساب ضيفه أتلانتا هوكس 134-112 في لقاء عاطفي جدا برز خلاله ستيفن كوري (25 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة) وكلاي تومسون (24).