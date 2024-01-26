

يسعى يوفنتوس للاستفادة من فارق المباراة الواحدة بينه وبين إنتر، من خلال تحقيق الفوز على ضيفه إمبولي غدا السبت ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ورغم أن صدارة رجال المدرب ماسيمليانو أليغري للمسابقة أمر مؤقت، إلا أن يوفنتوس يسعى للحفاظ على ما هو لديه في الوقت الحالي، دون الالتفات إلى نتائج المنافس.



وتألق يوفنتوس في غياب إنتر بالجولة الماضية، وفاز على ليتشي بثلاثية نظيفة، سجل منها دوسان فلاهوفيتش ثنائية.



ويتألق الهداف الصربي مع يوفنتوس هذا الموسم، وسجل 11 هدفا ليحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة، بفارق 7 أهداف خلف لاوتارو مارتينيز هداف إنتر ميلان والدوري.



ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 52 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن إنتر الذي لعب مباراة أقل.



ويستضيف ملعب «سان سيرو» في ميلانو، مواجهة بين ميلان، صاحب المركز الثالث، وبولونيا، إحدى مفاجآت الموسم الحالي، وصاحب المركز السابع برصيد 32 نقطة.



وفي باقي مباريات الجولة، يلعب كالياري مع تورينو يوم الجمعة، وفي مباريات السبت يلعب أتالاتنا مع أودينيزي.



فرنسا



تنطلق اليوم منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم بمباراة واحدة، حيث يسعى ليون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور عندما يستضيف رين من أجل استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام لوهافر بنتيجة 1-3. وتقام غدا مباراتان، حيث يلتقي نيس ضد ضيفه ميتز، بينما يحل موناكو ضيفا ثقيلا على أولمبيك مارسيليا في قمة الجولة.