

لفت روبوت متوسط الحجم، كان يتحرك بخفة ورشاقة وبأربع أرجل حول محيط ملاعب كأس آسيا الأنظار، وكانت اللجنة المنظمة للبطولة أطلقت «روبوت لخويا» لدعم العمليات الأمنية في الملاعب وربطه بمركز المعلومات، لتزويده بكل ما يدور حوله في مساحة تقدر بنحو 2 كيلومتر مربع، من أجل سلامة وراحة الجماهير.



ويتم توجيه «لخويا» عن بعد على طريقة الطائرات المسيرة في الأماكن المزدحمة التي يتوقع فيها حدوث إشكالات، حيث يرسل إشارات صوتية وصورا متحركة للجهات الأمنية بكل ما يدور حوله بدقة عالية.



تم تزويد «روبوت لخويا» بكاميرات حرارية وأجهزة متطورة يستشعر الأحداث من حوله، ويرسل اللقطات المصورة بشكل منتظم، ولا تقتصر مهمته على إرسال المعلومات فقط، بل تتعدى إلى تنبيه الجهات الأمنية باحتمال وجود خطر قادم، لكي تستعد له مبكرا.



ويزن «روبوت لخويا» نحو 30 كيلوغراما، ويبلغ ارتفاعه أقل من متر، وطوله نحو متر ونصف المتر.