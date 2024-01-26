

الدوحة - فريد عبدالباقي



علمت «الأنباء» من مصادرها الخاصة أن هناك اتجاها لدى الاتحاد القطري لكرة القدم بالإبقاء على المدرب الإسباني ماركيز لوبيز في منصب المدير الفني، عقب انتهاء منافسات بطولة كأس آسيا، لاسيما أن يتولى المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية البطولة القارية، عقب فسخ التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، قبل انطلاق البطولة بفترة وجيزة.



كما أن العنابي سيكون لديه ارتباط قاري، عندما يستكمل مشواره في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك ونهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية، حيث يحل العنابي، ضيفا على منتخبنا الوطني «الأزرق» يوم الخميس 21 مارس المقبل في ثالث جولات المجموعة الأولى والتي تضم منتخبي الهند وأفغانستان، وفي الجولة الرابعة يستضيف العنابي، منتخبنا الوطني يوم الثلاثاء 26 مارس المقبل.



وبدأ العنابي مرحلة التصفيات المزدوجة بانتصارات على أفغانستان 8-1، والهند 3-0، في الجولتين الأولى والثانية.



هذا، ويواصل العنابي تحضيراته استعدادا لخوض مباراته المقبلة في دور ثمن نهائي كأس آسيا والمقرر لها مساء الاثنين المقبل.



وحصل العنابي على راحة لمدة يوم واحد بعد الفوز على المنتخب الصيني بهدف لحسن الهيدوس، والحفاظ على صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة من دون هزيمة 9 نقاط.



ركز الجهاز الفني بقيادة الإسباني ماركيز لوبيز على تدريب اللاعبين وحراس المرمى على ركلات الترجيح تحسبا لانتهاء المباراة المقبلة بالتعادل، لاسيما أن دور ثمن النهائي يقام بنظام خروج المغلوب.