

حجز المنتخب البحريني مقعده في دور الـ16 ببطولة كأس آسيا عقب فوزه على المنتخب الأردني 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الخامسة التي شهدت أيضا تعادل كوريا الجنوبية مع ماليزيا 3-3.

وعلى ستاد خليفة الدولي، فاز المنتخب البحريني على نظيره الأردني بهدف نظيف أحرزه عبدالله يوسف هلال في الدقيقة 34.

ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الأردني عند 4 نقاط في المركز الثالث، علما بأنه كان ضمن تأهله للدور التالي. ويلتقي المنتخب البحريني في دور الـ16المنتخب الياباني.

وعلى ستاد الجنوب، اقتنص منتخب كوريا الجنوبية نقطة بعد تعادله مع المنتخب الماليزي 3-3. وأنهى المنتخب الكوري الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه جيونغ وو يونغ في الدقيقة21 . وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب ماليزيا من قلب النتيجة بتسجيله هدفين عن طريق محمد فيصل عبد الحليم في الدقيقة 51 وعارف أيمن في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، لكن المنتخب الكوري تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83 عن طريق كانغ إن لي، ثم سجل هيونغ مين سون الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركة جزاء.

وفي الدقيقة الخامسة عشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل المنتخب الماليزي هدف التعادل عن طريق روميل موراليس. ورفع المنتخب الكوري رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، فيما حصد منتخب ماليزيا أول نقطة له وظل في قاع الترتيب.



ويلتقي المنتخب الكوري الجنوبي في دور الـ16 مع متصدر المجموعة السادسة.