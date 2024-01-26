اكتفى منتخب السعودية بالتعادل من دون أهداف مع منتخب تايلند، أمس في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات.



وودع منتخب سلطنة عُمان مبكرا، بعدما سقط في فخ التعادل 1 - 1 مع منتخب قرغيزستان، بنفس الجولة لذات المجموعة. وبقي منتخب السعودية، في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب تايلند.

وتواجد منتخب عمان في المركز الثالث برصيد نقطتين، ليعجز عن التواجد ضمن أفضل 4 ثوالث. وعجز منتخبا السعودية وتايلند عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، علما أن المنتخب «الأخضر» أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 12 عن طريق عبدالله هادي رديف.

وفي اللقاء الآخر، فرَّط منتخب عمان في تقدمه بهدف حمل توقيع محسن صالح الغساني في الدقيقة الثامنة، بعدما تلقى هدف التعادل عن طريق جويل كوجو في الدقيقة 80. وبذلك، ضرب منتخب السعودية، مواجهة من العيار الثقيل مع منتخب كوريا الجنوبية بدور الـ 16، في حين يلعب منتخب تايلند مع منتخب أوزبكستان،