كسر مهاجم ليفربول الإنجليزي، حاجز الصمت وسط الضجة المثارة حول خروجه من معسكر منتخب مصر الذي يخوض كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار.



وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس «بدأت أمس برنامج العلاج والتأهيل وسأفعل كل شيء ممكن لأكون جاهزا في أقرب وقت وأعود للمنتخب وفقا لما هو متفق عليه منذ البداية».



ولم ينس قائد منتخب مصر الرد على منتقديه، مضيفا «أحب بلدي وأحب ناسها، حاولوا أكثر» وكان محمد صلاح تعرض لموجة شديدة من الانتقادات، منذ أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول أن اللاعب سيعود إلى إنجلترا لاستكمال علاجه من إصابة عضلية وأنه في حال تعافيه سيعود مجددا لمنتخب مصر حال تأهله للمباراة النهائية.



وتبين أنه بعد فحوصات طبية متقدمة أن إصابة محمد صلاح ستبعده عن الملاعب فترة أطول من المحددة في البداية ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديموقراطية في دور الـ16 ويتأهل الفائز منهما للدور ربع النهائي منتظرا الفائز من مباراة غينيا الاستوائية وغينيا.