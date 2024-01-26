

أدى هجومان وقعا في وسط نيجيريا إلى مقتل عشرات الأشخاص بحسب زعيمين محليين وتقرير للصليب الأحمر النيجيري اطلعت عليه وكالة فرانس برس.



ووقع الهجومان في ولاية بلاتو على الرغم من حظر التجول الساري في منطقة مانغو منذ الثلاثاء الفائت وهما الأحدث في موجة من العنف الطائفي بدأت منذ عيد الميلاد. وقد أضرمت النيران في مدارس وأماكن عبادة ومنازل في هذين الهجومين.



وقال نور الدين حسيني ماغاجي المدير المحلي للصليب الأحمر النيجيري لوكالة فرانس برس «أقيم مخيمان للنازحين في مدينة مانغو لإيواء نحو 1500 شخص».



وكان حاكم منطقة بلاتو فرض حظر التجول قبل يومين بعد مواجهة أولى نسبتها السلطات إلى خلاف بين مربي مواش كان ينقل ماشيته وسكان يستخدمون هذا الطريق.



ووقع الهجوم الثاني في مدينة مانغو أيضا.



وقالت جمعية نصرة الإسلام المحلية إن اماكن عبادة ومدارس دينية استهدفت في الهجوم.



وأوضح جعفر موسى أحد المسؤولين المحليين في هذه الجمعية لوكالة فرانس برس عبر الهاتف «عثرنا على 25 جثة وننتظر حماية من القوى الأمنية لدفنها».



وأضاف «نواصل عمليات البحث بمساندة الصليب الأحمر، عن جثث أخرى محتملة لأن ثمة الكثير من المفقودين».



وأكد المسؤول الآخر في الجمعية سليم موسى، هذه الحصيلة.