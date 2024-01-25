التقى السفير السعودي في لبنان وليد البخاري سفراء دول اللجنة الخماسية، وهم السفيرة الأميركية ليزا أ. جونسون ، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو والسفير القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن والسفير المصري علاء موسى، وبحثوا مآل الاستحقاق الرئاسي وآخر الأفكار المطروحة بشأنه وأهمها فك الربط بينه وبين الحرب على غزة من خلال فرض التهدئة في جنوب لبنان.



وقالت المعلومات ان ثمة اتجاها لحل سريع للملف الرئاسي وإخراج لبنان من الفراغ لا سيما في ضوء الرؤية السعودية القطرية الموحدة تجاه الملف الرئاسي اللبناني.

وحول الاجتماع قال السفير المصري للـLBCI ان : الهدف منه التشاور وتأكيد وحدة الموقف داخل "الخماسية" والنظر في تقييم الموقف والخطوات المستقبلية للتعامل مع ملف الشغور الرئاسي في لبنان.