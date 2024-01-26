تمكن الإيطالي يانيك سينر المصنف الرابع عالمياً من التأهل لأول نهائي جراند سلام بمسيرته بعد إطاحته بحامل لقب بطولة استراليا المفتوحة للتنس المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك جوكوفيتش من الدور نصف النهائي ويوقف سلسلة 33 فوزا متتاليا له في البطولة بثلاث مجموعات مقابل مجموعة 1-6 2-6 7-6 3-6.

‏وأصبح يانيك سينر بعمر " 22 عاما " أصغر لاعب يتأهل لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة منذ نوفاك جوكوفيتش “21 عاما" في 2008.

‏وهذه المرة الأولى التي لا يحصل فيها جوكوفيتش على اي فرصة كسر لإرسال منافسه في مباراة جراند سلام كاملة.. و للمرة الثانية التي لا يتمكن فيها من كسر إرسال منافسه بعد مباراته أمام هيويت في بطولة امريكا 2006.

‏ولأول مرة يخسر جوكوفيتش في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة . كما أنها أول خسارة له في بطولة أستراليا منذ 2018 . وسيفقد بعد هذه الهزيمة 1200 نقطة من رصيده.