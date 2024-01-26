بعد عام شهد اضطرابات وتقلبات والعديد من الأحداث بالنسبة لمشهد الطاقة العالمي، يواصل 2024 بالفعل مواجهة رياحًا معاكسة وتحديات رئيسية.

وأشارت "ريستاد إنرجي" إلى أنه من المقرر أن تجري 70 دولة انتخابات هذا العام، وسيكون لنتائجها تأثير كبير على السياسة الوطنية والتطورات الجيوسياسية وكذلك على أسواق النفط.

وهناك عوامل تهدد بإزعاج السوق بصورة كبيرة منها مستقبل دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وطموحات السياسة المناخية للاتحاد الأوروبي، والاحتكاكات التجارية بين الصين والغرب، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط.

أما عن العناصر الخمسة الموضحة في الجدول التالي فهي ليست سوى جزء من قائمة طويلة من التحولات التي سيواجهها القطاع هذا العام.