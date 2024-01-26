بعد عام شهد اضطرابات وتقلبات والعديد من الأحداث بالنسبة لمشهد الطاقة العالمي، يواصل 2024 بالفعل مواجهة رياحًا معاكسة وتحديات رئيسية.
وأشارت "ريستاد إنرجي" إلى أنه من المقرر أن تجري 70 دولة انتخابات هذا العام، وسيكون لنتائجها تأثير كبير على السياسة الوطنية والتطورات الجيوسياسية وكذلك على أسواق النفط.
وهناك عوامل تهدد بإزعاج السوق بصورة كبيرة منها مستقبل دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وطموحات السياسة المناخية للاتحاد الأوروبي، والاحتكاكات التجارية بين الصين والغرب، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط.
أما عن العناصر الخمسة الموضحة في الجدول التالي فهي ليست سوى جزء من قائمة طويلة من التحولات التي سيواجهها القطاع هذا العام.
|التحدي
|التوضيح
|أوبك+
|
- تشير تقديرات "أوبك" لارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط 1.2 مليون برميل يوميًا، بينما يتباطأ نمو الطلب.
- ومع انتهاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها من قبل "أوبك+" للربع الأول من هذا العام تدريجيًا بعد مارس، فسيبحث المتداولون عن أدلة.
- وسيصبح التساؤل الرئيسي: هل تستطيع "أوبك+" الاتفاق على تخفيضات كافية لدعم أسعار النفط؟
|ظاهرة النينو والغاز الطبيعي
|
- تحدث ظاهرة النينو عندما تصبح المياه السطحية في شرق ووسط المحيط الهادي أكثر دفئًا من الطبيعي، مما يؤدي إلى هطول الأمطار والرياح.
- وتعد "النينو" حدث الطقس الرئيسي الذي يجب مراقبته هذا العام، لأن الطقس يحدد الطلب على التدفئة.
- ومن المحتمل أن تنتهي تلك الظاهرة وتعود الظروف المحايدة بحلول الفترة من أبريل إلى يونيو.
- يذكر أن العام الماضي سجل درجات حرارة أكثر دفئًا من المعتاد في الأسواق الرئيسية لاستهلاك الغاز الطبيعي، وأدى التخزين القوي والإنتاج القياسي إلى تكثيف الاتجاه الهبوطي في سوق الغاز الطبيعي.
- ويصبح التساؤل الرئيسي هنا: هل تستمر ظاهرة النينو في ممارسة الضغط الهبوطي على أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي خلال 2024؟
|طفرة الوقود الحيوي
|
- يزدهر إنتاج الوقود الحيوي بدعم من الإعانات الحكومية مثل قانون خفض التضخم الأمريكي.
- وزادت إمكانات صناعة الديزل المتجدد الأمريكية بحوالي 3 أضعاف بين عامي 2021 و2023.
- وقد تزيد إمكاناتها بحوالي الضعف بحلول 2025 وتصل إلى 17.4 مليون طن سنويًا.
- تشير التوقعات لحدوث اتجاه مماثل فيما يتعلق بالزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين الأوروبية، كما يمتد النمو السريع في الطاقة الحيوية إلى وقود الديزل الحيوي ووقود الطيران المستدام.
- يشكل ذلك تحديًا مع سعي المنتجين للحصول على إمدادات محدودة من نفايات الزيوت الصديقة للبيئة في ظل التحول عن الأنواع غير المستدامة مثل زيت النخيل.
- بشكل فريد تربط الطاقة الحيوية بين الأسواق الزراعية والطاقة، فتجلب مشاركين جددا ومتغيرات جديدة بين العرض والطلب.
- وخلال العام الحالي قد تحدث تقلبات في تلك الأسواق مع تكيف أسواق المواد الأولية والوقود التقليدي مع النمو السريع في الطاقة الحيوية.
|انتعاش الطلب على وقود الطائرات
|
- لم يتعاف الطلب العالمي على وقود الطائرات سريعًا بعد التخلي عن قيود "كوفيد-19"، إذ من المتوقع تراجعه بأكثر من 10% في 2023 عن سنة الأساس 2019.
- ولكن يتوقع "أو إيه جي" نمو إمكانات قطاع الطيران بشكل عام 15.8% خلال فترة شتاء 2023 مقارنة مع 2022، بدعم من النمو القوي في آسيا وهونج كونج والصين وكوريا.
- يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، ارتفاع الطلب على السفر الجوي إلى 4.7 مليار مسافر هذا العام، متجاوزًا المستوى القياسي السابق البالغ 4.5 مليار مسافر في 2019.
- وبالتالي من المتوقع أن يشهد الطلب على وقود الطائرات انتعاشًا قويًا.
|تداعيات ارتفاع الإنتاج الأمريكي
|
- سجل إنتاج وصادرات الطاقة الأمريكية مستوى قياسيًا في العام الماضي، مع استيراد أوروبا المزيد من الخام الأمريكي الخفيف عما ينتجه بحر الشمال، مما أثر على سعر خام برنت في منتصف 2023.
- يربط هذا التغيير سعر خام برنت مع الخام الأمريكي، ويوضح الدور الذي يلعبه خام غرب تكساس الوسيط في تحديد الأسعار العالمية.
- بدأت مصافي التكرير الأوروبية في تسعير الإمدادات بشكل مباشر بالخام الأمريكي.
- كما امتد التأثير إلى آسيا، فعلى الرغم من منافسة البراميل الروسية الأرخص سعرًا، فإن المنطقة استوردت مستويات قياسية من النفط الأمريكي.