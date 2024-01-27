خسرت صانعة السيارات الكهربائية "تسلا" 80 مليار دولار من قيمتها السوقية نتيجة الهبوط الحاد لسهمها خلال تعاملات الخميس، وذلك بعد تحذير رئيسها التنفيذي "إيلون ماسك" -الذي فقد أيضاً 18 مليار دولار من ثروته- من تباطؤ مبيعات العام الجاري.

وحذر "ماسك" في مؤتمر هاتفي مع المحللين عقب إعلان نتائج الأعمال مساء الأربعاء، من تباطؤ نمو مبيعات "تسلا" بشكل كبير هذا العام رغم تخفيضات الأسعار التي قلصت هامش ربح صانعة السيارات الأعلى قيمة على مستوى العالم.



وأثارت تصريحات "ماسك" مخاوف المستثمرين بشأن ضعف الطلب، الأمر الذي تسبب في هبوط سهم "تسلا" بنسبة 12.15% في نهاية تعاملات الخميس ويسجل أكبر وتيرة للانخفاض في قرابة عام، لتخسر الشركة الأمريكية 80 مليار دولار من قيمتها السوقية.



وأدى هبوط سهم "تسلا" يوم أمس إلى خسارة "ماسك" 18.8 مليار دولار من ثروته، لكنه لا زال يحتفظ بلقب أغنى شخص في العالم حسب تقديرات مجلة "فوربس"، في حين بلغت خسائر القيمة السوقية لـ "تسلا" نحو 210 مليارات دولار على مدار الشهر الجاري.



وبلغت أرباح بيع سهم "تسلا" على المكشوف 3.45 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، لتصبح الشركة الأمريكية الأكثر إدراراً للربح جراء عمليات البيع على المكشوف، وفق تقديرات "أورتيكس" المتخصصة في البيانات والتحليلات.