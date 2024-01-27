يشير الذكاء الاصطناعي الطرفي (Edge AI) إلى نشر خوارزميات الذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي مباشرة على الأجهزة الطرفية المحلية مثل أجهزة الاستشعار أو أجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، والتي تتيح معالجة البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي دون الاعتماد المستمر على البنية التحتية السحابية.

والغرض الأساسي منه هو جلب قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى الأجهزة الطرفية، مثل الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء والمركبات ذاتية القيادة والأنظمة المدمجة.

يومًا بعد يوم، تزداد شعبية الذكاء الاصطناعي الطرفي مع اكتشاف الصناعات طرقًا جديدة لتسخير قوتها لتحسين سير العمل وأتمتة العمليات التجارية وإطلاق العنان لفرص جديدة للابتكار.

فوائد الذكاء الاصطناعي الطرفي للمستخدمين النهائيين

- في عام 2022، بلغت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي الطرفي العالمي 14.7 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن ينمو إلى 66 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، وفقًا لتقرير أجرته مؤسسة جراند فيو ريسيرش (Grand View Research).

- هذا التوسع السريع في الحوسبة الطرفية مدفوع بارتفاع الطلب على خدمات الحوسبة الطرفية القائمة على إنترنت الأشياء، إلى جانب المزايا الأخرى المتأصلة في الذكاء الاصطناعي.

الفوائد الأساسية للذكاء الاصطناعي الطرفي

انخفاض الكمون - الكمون هو الفاصل الزمني بين عملية تحفيز ما وعملية الرد على ذلك التحفيز. - من خلال المعالجة الكاملة على الجهاز، يمكن للمستخدمين تجربة فترات استجابة سريعة دون أي تأخير ناتج عن الحاجة إلى المعلومات للعودة من خادم بعيد. انخفاض عرض النطاق الترددي - نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي الطرفي يعالج البيانات على المستوى المحلي، فإنه يقلل من كمية البيانات المنقولة عبر الإنترنت، مما يؤدي إلى الحفاظ على عرض النطاق الترددي للإنترنت. - يُعد هذا مفيدًا للأجهزة ذات النطاق الترددي المحدود أو الموجودة في المناطق النائية ذات الاتصال غير الموثوق. التحليلات في الوقت الفعلي - يمكن للمستخدمين إجراء معالجة البيانات في الوقت الفعلي على الأجهزة دون الحاجة إلى اتصال النظام وتكامله، مما يمكنهم من توفير الوقت من خلال دمج البيانات دون الحاجة إلى التواصل مع المواقع المادية الأخرى. - يتيح ذلك للأجهزة المتطورة معالجة البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على الفور، وهو أمر بالغ الأهمية لتطبيقات مثل المركبات ذاتية القيادة والأتمتة الصناعية والروبوتات. خصوصية البيانات - من خلال معالجة المعلومات محليًا على الجهاز، يقلل الذكاء الاصطناعي الطرفي من مخاطر سوء التعامل مع البيانات. القابلية للتوسع - يعمل الذكاء الاصطناعي الطرفي على توسيع الأنظمة باستخدام المنصات القائمة على السحابة وقدرات الأجهزة الطرفية المتأصلة في تقنيات الشركة المصنعة للمعدات الأصلية، والتي تشمل كل من البرامج والأجهزة. خفض التكاليف - يمكن أن تكون النفقات المرتبطة بخدمات الذكاء الاصطناعي على السحابة مرتفعة. - يوفر الذكاء الاصطناعي خيار استخدام الموارد السحابية المكلفة كمستودع لتراكم البيانات بعد المعالجة، والمخصصة للتحليل اللاحق بدلاً من العمليات الميدانية الفورية. - وهذا يقلل من أعباء عمل أجهزة الكمبيوتر والشبكات السحابية.

كيف تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة؟

- على عكس أساليب الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تعتمد على الخوادم السحابية للمعالجة، يتيح الذكاء الاصطناعي الطرفي إمكانية استنتاج الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرار في الوقت الفعلي على الجهاز.

- يستخدم الذكاء الاصطناعي الطرفي الشبكات العصبية والتعلم العميق لتدريب النماذج على التعرف بدقة على الأشياء وتصنيفها ووصفها داخل البيانات المحددة.

- عادةً ما تستخدم عملية التدريب هذه مركز بيانات مركزي أو سحابة لمعالجة الحجم الكبير من البيانات اللازمة للتدريب على النماذج.

- بعد النشر، تتحسن نماذج الذكاء الاصطناعي الطرفي تدريجيًا بمرور الوقت.

- إذا واجه الذكاء الاصطناعي مشكلة، فغالبًا ما يتم نقل البيانات الإشكالية إلى السحابة للحصول على تدريب إضافي لنموذج الذكاء الاصطناعي الأولي، والذي يحل في النهاية محل محرك الاستدلال على الأجهزة الطرفية.

حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الطرفي حسب الصناعة

- في الوقت الحاضر، تشمل الأمثلة الشائعة على الذكاء الاصطناعي الطرفي الهواتف الذكية وملحقات مراقبة الصحة القابلة للارتداء (مثل الساعات الذكية) وتحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي على المركبات ذاتية القيادة والأجهزة المتصلة والأجهزة الذكية.

- كما تقوم العديد من الصناعات بتنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة بشكل متزايد من أجل خفض التكاليف وأتمتة العمليات وتحسين عملية صنع القرار وتحسين العمليات.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي