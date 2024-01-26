- يجب على رواد الأعمال الطموحين تبني الاستراتيجيات والأساليب التي تساعد على فهم احتياجات العملاء ورغباتهم والتعرّف على المشاكل التي يواجهونها.

- فإن أرادوا التميز حقاً، تعين عليهم تقديم منتجات وخدمات تتجاوز توقعاتهم، وأفضل طريقة لضمان حدوث ذلك هي تصميم توقعات العملاء من البداية.

- يمكن القيام بذلك من خلال عملية التسويق والمبيعات. في الواقع، يجب إعداد قائمة بكافة الأسئلة التي قد تخطر على بال العميل حتى يتمكنوا من الإجابة عليها بفعالية.

- مثلًا، عندما يشتري شخص ما منك لأول مرة، ما هي تجربته؟ ما هي توقعاته لما سيحصل عليه من العروض الخاصة؟

- تذكر أن المبالغة في إغداق الوعود ليست هي الطريقة المثلى؛ فدائمًا ما يكون العرض أقل من المطلوب.

- حاول وضع توقعات دقيقة حتى يكون لديك مساحة لمفاجأة العملاء وإسعادهم بما يتجاوز تخيلاتهم لما سيحصلون عليه.

- هناك جانب رئيسي آخر، وهو فهم من سيستفيد أكثر من خدماتك.

- فمثلًا، إذا كنت تقدم خدمات التنظيف السكنية وطلب شخص ما خدماتك لمساحته التجارية، فيجب أن يكون لديك الشجاعة لتقول لا (بأدب، بالطبع).

- إن تلبية طلبات عميل لا يتسق مع هدفك لن يؤدي إلا إلى توقعات غير محققة، مما قد يسيء إلى سمعتك.

- لتتجاوز التوقعات، عليك التأكد من أنك تتعامل مع العملاء الذين يمكنك تحقيق توقعاتهم في المقام الأول.