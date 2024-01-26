تتجه أسعار الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وسط قوة الاقتصاد الأميركي التي أبقت الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق من الجمعة.

ولم يطرأ على الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 2021.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فارتفعت 0.2% إلى 2021.20 دولار. وخسر كل منهما 0.4% حتى الآن هذا الأسبوع.



وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا إن الاقتصاد الأميركي لا يزال يظهر مرونة وهو ما يحد من قوة الذهب، وفقا لـ "رويترز".

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأميركي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع تراجع الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% على مدار الأسبوع ليحوم قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وينصب التركيز حاليا على مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر أن تصدر قراءته عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.87 دولار للأونصة واستقر البلاتين عند 891.90 دولار وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 935.89 دولار.