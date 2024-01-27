عاطف رمضان

بدأت وزارة الأشغال العامة في تطبيق التراسل الإلكتروني بين جميع قطاعات الوزارة المختلفة بنسبة 100% بهدف سرعة إنجاز المعاملات.

يأتي ذلك موازاة للتوجه الحكومي والتعليمات نحو التحول الرقمي في المراسلات البريدية في القطاعات الحكومية وجهاتها وذلك بتعليمات مباشرة من قبل وكيل وزارة الاشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي.

فقد توصلت الوزارة الى ان تكون جميع مراسلاتها الإلكترونية حسب التعليمات والتوجه الحكومي وتحولت «الاشغال» عبر التراسل الإلكتروني إلى بيئة مناسبة للعمل بما يتواءم والطابع البيئي نحو بيئة بلا ورق.

وعمدت الوزارة نحو تحول البريد والمراسلات الداخلية بين الوكلاء ورؤساء الإدارات ومسؤوليها وموظفيها عن طريق البريد الإلكتروني، وهو ما يعد قفزة في العمل في وزارة الاشغال العامة وتطورا في الارتقاء بالعمل الاداري بالوزارة.