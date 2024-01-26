القاهرة - مجدي عبدالرحمن



يناقش مجلس النواب في جلسته العامة المقبلة، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي بقيمة 2 مليون دولار.



وأوصت اللجنة في تقريرها، بالموافقة على القرار كونه يدعم ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الأفريقي، باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة له، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله، كما يعمل على دعم الدور المصري في التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية، حيث يعد أحد الأهداف ذات الأولوية التي تسعى إليها مصر.



وأكدت اللجنة في تقريرها، أن القرار يسهم في ترسيخ جهود الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها الدولية الناشئة عن العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ، وآخرها ما تم توقيعه في قمة المناخ cop 27K، والتي تعمل على تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغير المناخي في أفريقيا.



ويتضمن القرار زيادة موارد الصندوق من خلال تفويض الصندوق بالبدء في التجديد السادس عشر لموارده لمدة 3 سنوات تبدأ في 1/1/2023، كما يجوز للصندوق قبول القروض الميسرة من الجهات المانحة بعد موافقة مجلس الإدارة، ويجوز أيضا للصندوق قبول اكتتابات إضافية وفي هذه الحالة لن تكون أي دولة مشاركة أو جهة مانحة تقدم اكتتابا إضافية ملزمة بزيادة اكتتابها في تجديدات موارد الصندوق المستقبلية بسبب تقديمها للاكتتاب الإضافي بموجب هذا القرار.



ووفقا للقرار تنقسم أدوات اكتتاب الدول المشاركة إلى الاكتتاب غير المشروط، والاكتتاب المشروط.