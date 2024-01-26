لفت فريق «منسقو استجابة سوريا» الى ما تشهده مناطق شمال غرب سورية من زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة مع دخول فصل الشتاء. وقال ان أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية ارتفع إلى أكثر من 4.6 ملايين نسمة يشكل 85% منهم من القاطنين ضمن المخيمات، إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة.



وذكر ان معدلات البطالة بين المدنيين ارتفع إلى 88.74% بشكل وسطي مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة.



وأجرى «منسقو استجابة سوريا» استبيانا حول واقع الاستجابة الشتوية المقدم من قبل المنظمات الإنسانية ضمن مخيمات الشمال السوري وذلك بعد الهطولات المطرية الأخيرة.



شمل الاستبيان الأخير أكثر من 83.691 نازحا من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 274 مخيما منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافة إلى مناطق ريف حلب الشمالي.



وأظهر الاستبيان أن 193 مخيم يقطنها أكثر من 68.483 نازحا لم يحصل على مواد التدفئة لهذا العام، واشتكى أكثر من 90% من الذين شملهم الاستبيان أوضاع الخيام وانتهاء عمرها الافتراضي بشكل كامل.



وبين الاستبيان ان 15.208 نازحين فقط حصلوا على مواد التدفئة للشتاء الحالي وفق نسب معينة موزعة على:



٭ حصل 3.218 نازحا على مواد التدفئة التي تكفي لمدة ثلاثة أشهر.



٭ حصل 6.922 نازحا على مواد التدفئة التي تكفي لمدة شهرين فقط.



٭ باقي للنازحين 5.068 نازحا حصل على مواد التدفئة التي تكفي شهر واحد فقط.



كما اشتكى 66% من إجمالي النازحين الذين حصلوا على مواد التدفئة من رداءة أنواع المواد المستخدمة التي تم تقديمها للتدفئة.



وطالب الفريق جميع المنظمات والهيئات الإنسانية المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفا، وحث المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.